Palestinci jsou opatrní, zatímco Izrael zahájil vojenské příměří, aby umožnil „minimální“ pomoc do Gazy

28. 7. 2025

Izraelská armáda tvrdí, že 10hodinové „taktické příměří“ v určitých oblastech umožní zvýšení dopravování pomoci do Gazy



Palestinci v Gaze reagovali opatrně poté, co Izrael zahájil omezené denní příměří v boji ve třech obydlených oblastech Gazy, aby umožnil to, co Benjamin Netanjahu popsal jako „minimální“ množství pomoci do území.



V posledních týdnech zemřely desítky Palestinců hlady v krizi, kterou humanitární organizace a OSN připisují izraelské blokádě téměř veškeré pomoci do tohoto území. Světový potravinový program (WFP) uvedl, že 90 000 žen a dětí naléhavě potřebuje léčbu podvýživy a že každý třetí člověk je již několik dní bez jídla.



Izraelská armáda uvedla, že zahájila „taktickou pauzu“ v hustě osídlených oblastech města Gaza, Deir al-Balah a Muwasi, aby „zvýšila rozsah humanitární pomoci“ do pásma. Pauza bude opakována každý den od 10:00 do 20:00 místního času až do odvolání a Izrael bude pokračovat v bojích v jiných oblastech Gazy.



„Ať už se rozhodneme pro jakoukoli cestu, budeme muset i nadále umožňovat vstup minimálních humanitárních dodávek,“ uvedl izraelský premiér ve svém prohlášení, ve kterém se snažil bagatelizovat význam uvolnění izraelské blokády. Netanjahu čelí tlaku pravicových členů své koalice, kteří požadují ještě tvrdší postup v Gaze.



Krátce po zahájení humanitární přestávky Izrael provedl letecký útok na budovu v Gaze, při kterém zahynula žena a její čtyři děti.



Izrael uvedl, že opatření mají zlepšit humanitární situaci a „vyvrátit falešná tvrzení o úmyslném vyhladovění obyvatel Gazy“, a zveřejnil záběry z nočního shozu humanitární pomoci, která zahrnovala mouku, cukr a konzervované potraviny. Jordánsko a Spojené arabské emiráty také v neděli odpoledne provedly shozy humanitární pomoci.



Izrael rovněž oznámil, že zřídí humanitární koridory, aby OSN mohla do Gazy doručit potraviny a léky, a že zapne odsolovací zařízení, které zajistí dodávky vody.



Zprávy o humanitárních přestávkách byly obyvateli přijaty s opatrností, protože nevěřili, že Izrael chce ukončit hladomor. „Otevření humanitárních přechodů pro vstup pomoci nic nezmění, i kdyby to trvalo týden nebo dva, protože humanitární krize a hladomor v Gaze překonaly všechna očekávání,“ řekl Eyad al-Banna, učitel matematiky a otec sedmi dětí.



On i další obyvatelé uvedli, že v neděli nezaznamenali žádnou změnu v dostupnosti nebo cenách zboží na trhu, kromě mouky, jejíž cena přes noc klesla asi o 20 %. Lékař uvedl, že do Násirovy nemocnice, kde jsou naléhavě potřebné výživové doplňky pro podvyživené pacienty, nedorazily žádné zdravotnické potřeby.



Jiní byli k novým opatřením pomoci, zejména k shazování pomoci z letadel, kritičtější. „Způsob shazování pomoci z letadel je urážlivý pro palestinský lid – byl použit na začátku války a způsobil smrt mnoha civilistů,“ řekla Hikmat al-Masri, akademička a matka ze severní Gazy.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo v neděli 10 zranění způsobených pádem krabic s pomocí.



World Food programme nové opatření uvítal a vyjádřil naději, že umožní zvýšit dodávky naléhavě potřebných potravin.



„WFP má v regionu nebo na cestě do regionu dostatek potravin, aby nakrmil celou populaci 2,1 milionu lidí na téměř tři měsíce,“ uvedl v nedělním prohlášení a dodal, že k zajištění dodávek potravin pro celou populaci v Gaze je nutné příměří.



Egyptské nákladní vozy s humanitární pomocí začaly v neděli ráno vjíždět do Gazy a jordánská policie zveřejnila video, na kterém jsou vidět nákladní vozy s humanitární pomocí na cestě do tohoto území.



V Gaze zemřelo hlady nejméně 133 lidí, z toho více než polovina dětí. V neděli ráno zemřela hlady desetiletá dívka Nour Abu Selaa. Snímky těl vyhublých hladem a mrtvých kojenců s nafouknutými břichy šokovaly svět a vyvolaly vlnu celosvětového odsouzení jednání Izraele.



Australský premiér Anthony Albanese obvinil Izrael z porušování mezinárodního práva blokováním pomoci do Gazy a varoval, že země ztrácí mezinárodní podporu. „Zcela jasně se jedná o porušení mezinárodního práva, když Izrael v březnu rozhodl o zastavení dodávek potravin,“ řekl v neděli.



Humanitární pracovníci uvedli, že vzhledem k rozsahu podvýživy je nutné do území dopravit velké množství pomoci, aby se zachránily životy lidí, jejichž těla již selhávají. Některé humanitární organizace kritizovaly částečné rozšíření pomoci a vyzvaly k okamžitému otevření všech hraničních přechodů do Gazy.



„Je nutné okamžitě otevřít všechny přechody, aby mohla být do celé Gazy dodána plná, nerušená a bezpečná pomoc, a uzavřít trvalé příměří. Cokoli méně by bylo jen taktickým gestem,“ uvedla Bushra Khalidi, vedoucí Oxfam pro okupovaná palestinská území.



Loď Handala, která vezla pomoc do Gazy jako součást koalice Freedom Flotilla, byla v neděli 60 mil od pobřeží Gazy zadržena izraelskými bezpečnostními silami a pasažéři byli zatčeni.



Izrael popřel, že v Gaze panuje hladomor, a za všechny problémy s hladem viní OSN, která podle něj nedokázala pomoc adekvátně rozdělit. OSN uvedla, že většina jejích žádostí o přepravu pomoci do Gazy byla izraelskou armádou zamítnuta.



Izrael nejprve na dva a půl měsíce zablokoval veškerou pomoc do Gazy, poté povolil vstup malého množství pomoci na území. Od té doby vpustil do Gazy 4 500 nákladních vozidel OSN, což je asi 70 vozidel denně, což je mnohem méně než 500 vozidel potřebných denně k nasycení obyvatelstva.



Izrael veřejně kritizoval systém pomoci OSN v Gaze a obvinil jej falešně, že umožňuje Hamásu systematicky odklánět pomoc – což OSN odmítla.



Izrael podporuje soukromou americkou organizaci Gaza Humanitarian Foundation (GHF) jako alternativu k OSN, ale její dvouměsíční působení v Gaze bylo poznamenáno neustálým zabíjením lidí, kteří se snažili získat pomoc. Podle OSN bylo při pokusech o získání pomoci zabito více než 1 000 lidí, většinou v distribučních místech GHF.



Izrael oznámil nejnovější humanitární opatření, ale zároveň pokračoval v bombardování pásma Gazy, při kterém zahynulo 38 lidí, včetně 23 osob hledajících pomoc. Při jednom útoku zahynulo nejméně devět lidí, včetně tří dětí, když byl zasažen stan, ve kterém našli útočiště vysídlení lidé v jižní části Gazy.



Izraelská armáda oznámila, že v Gaze byli zabiti dva vojáci, čímž se celkový počet vojáků zabitých od začátku konfliktu zvýšil na 898.



Humanitární přestávka přichází v době, kdy jednání o příměří pokračují, poté co USA a Izrael v pátek odvolaly své vyjednávací týmy z Kataru. USA a Izrael obvinily Hamás, že to s příměřím nemyslí vážně, zatímco Hamás a zprostředkovatelé tvrdí, že stažení je pouze vyjednávací taktikou.







Během izraelské vojenské operace za posledních 21 měsíců bylo v Gaze zabito téměř 60 000 lidí.





Zdroj v angličtině ZDE

