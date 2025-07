V Rusku zakázali neexistující "mezinárodní satanistické hnutí". Co to znamená?

28. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Před dvěma lety ruský soud zakázal to, co nazval "mezinárodní hnutí LGBT". Nyní ruský Nejvyšší soud postavil mimo zákon "mezinárodní satanistické hnutí". Ani jedna ze zakázaných skupin neexistuje, ale přesto jsou takové zákazy pro Kreml velmi užitečné.

Nejzřetelněji proto, že neexistuje žádný skutečný obžalovaný, tudíž není téměř žádná šance na odvolání proti rozhodnutí. Ruské soudy zřídka dovolí komukoli jinému než původnímu žalovanému, aby kauzu zpochybnil u soudu, říkají právníci organizace pro lidská práva. Existuje však mnoho dalších až příliš reálných důsledků zákazu neexistující skupiny.

Jakmile je v Rusku nějaká skupina zakázána jako extremistická, dopad je dalekosáhlý. Její aktivity jsou zcela postaveny mimo zákon a jakékoli zapojení při své práci nebo napomáhání k ní se stává trestným činem, stejně jako organizování nebo účast na veřejných akcích jejím jménem. Navíc ale každý, kdo je spojen s extremistickou skupinou, je zbaven možnosti kandidovat do úřadu na jakékoli úrovni.

Ruské úřady se zatím ve snaze vytvořit atmosféru strachu nemohly zaměřovat na veřejné osoby, umělce a hudebníky, zejména ty, kteří jsou kritičtí k vládě nebo válce na Ukrajině. Taková obvinění by však mohla být stanovena za měsíc, kdy soudní rozhodnutí vstoupí v platnost.

Právník Maxim Oleničev poukazuje na ještě větší důsledek tohoto nejnovějšího rozhodnutí: znamená další erozi právní srozumitelnosti ohledně toho, co stát považuje za zakázané. Ze zákona musí být uvedeny symboly "extremistické" organizace spíše v obvinění než v soudním rozhodnutí.

Ale protože žádná taková organizace jako "Mezinárodní satanistické hnutí" skutečně neexistuje, neexistují žádné zakládací dokumenty. To umožňuje soudům specifikovat, o co se jedná, i když taková akce porušuje ruské zákony. A dokud nebude rozhodnuto publikováno, neexistuje způsob, jak zjistit, co je vlastně zakázáno.

To znamená, že policie a FSB mohou sami rozhodovat o tom, co je extremistické, což je vzorec, který naznačuje, ruské soudy možná budou zakazovat stále více neexistujících extremistických skupin. Ruští představitelé mají prakticky neomezenou moc jednat jak to považují za vhodné, lhostejno, jak se to snáší se zákonem.

Zdroj v ruštině: ZDE

