Francouzské úřady vyšetřují leteckou společnost kvůli vyloučení židovských cestujících z přepravy

28. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Letecká společnost Vueling je vyšetřována francouzskými úřady, které se snaží zjistit, zda skupina mladých francouzských občanů nebyla tento týden vyhozena z letadla směřujícího ze Španělska do Paříže, protože jsou Židé. Letecká společnost uvedla, že několik desítek francouzských cestujících bylo ve středu vyhozeno z letu kvůli "neukázněnému chování". Letecká společnost Vueling je vyšetřována francouzskými úřady, které se snaží zjistit, zda skupina mladých francouzských občanů nebyla tento týden vyhozena z letadla směřujícího ze Španělska do Paříže, protože jsou Židé. Letecká společnost uvedla, že několik desítek francouzských cestujících bylo ve středu vyhozeno z letu kvůli "neukázněnému chování".

Francouzské úřady se snaží zjistit, zda byla skupina mladých francouzských občanů tento týden vyhozena z letadla směřujícího ze Španělska do Paříže, protože jsou Židé.

Letecká společnost Vueling tato tvrzení popřela.

Několik desítek francouzských cestujících bylo ve středu vyhozeno z letu ze španělského města Valencie do Paříže za to, co španělská policie a letecká společnost popsaly jako neukázněné chování.

Francouzské ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci v sobotním prohlášení uvedlo, že ministr Jean-Noël Barrot kontaktoval generální ředitelku společnosti Vueling Carolinu Martinoliovou, aby vyjádřil hluboké znepokojení "nad odstraněním skupiny mladých francouzských Židů z jednoho z letů společnosti".

Barrot také požadoval více informací, aby "zjistil, zda tito jedinci byli diskriminováni na základě svého náboženství".

Podobná žádost byla podána španělskému velvyslanci ve Francii.

"Paní Martinoliová ujistila pana Barrota, že probíhá důkladné interní vyšetřování a že jeho závěry budou sdíleny s francouzskými a španělskými úřady," uvedlo ministerstvo.

Společnost Vueling již dříve popřela zprávy, že incident, který zahrnoval odstranění 44 nezletilých a osmi dospělých z letu V8166, souvisel s náboženstvím cestujících.

Některé izraelské zpravodajské kanály uvedly, že studenti byli Židé a že jejich vyhoštění bylo nábožensky motivováno, což je tvrzení, které zopakoval izraelský ministr na internetu. Španělská civilní garda uvedla, že nezletilí a dospělí byli francouzští státní příslušníci. Mluvčí civilní gardy řekl, že zúčastnění aktéři si nebyli vědomi náboženské příslušnosti skupiny.

Mluvčí společnosti Vueling uvedl, že cestující byli vyvedeni poté, co nezletilí opakovaně manipulovali s nouzovým vybavením letadla a přerušili ukázku bezpečnosti posádky. Mluvčí civilní gardy řekl, že kapitán letadla nařídil vykázat nezletilé z letadla na letišti Manises ve Valencii poté, co opakovaně ignorovali pokyny posádky.

Ve čtvrtek vyjádřila Federace židovských obcí Španělska znepokojení nad incidentem. Skupina uvedla, že společnost Vueling musí poskytnout listinné důkazy o tom, co se v letadle stalo.

Zdroj v angličtině: ZDE

0