Další mrtví v Gaze, hladomor pokračuje

28. 7. 2025

čas čtení 9 minut

Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že v pondělí bylo izraelskými silami zabito 16 lidí



Mluvčí agentury Mahmud Bassal řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že mezi mrtvými je pět lidí zabitých při nočním útoku na obytnou budovu v jižní části Gazy v okrese al-Mawasi, oblasti, kterou Izrael pravidelně útočí, přestože ji prohlásil za „bezpečnou zónu“.



Mezi zabitými byla i těhotná žena, uvedla palestinská organizace Červený půlměsíc, která dodala, že její týmy zachránily plod ženy císařským řezem v polní nemocnici.



Bassal uvedl, že pět lidí bylo zabito při dalším leteckém útoku v Khan Younis v jižní Gaze a šest lidí bylo zabito při dvou samostatných útocích v Gaze a ve střední Gaze.



Nemocnice Al-Awda v centrální Gaze mezitím uvedla, že jedna osoba byla zabita a devět dalších zraněno, když izraelské síly zahájily palbu na Palestince čekající na pomoc v centrální Gaze.



Všech 2,4 milionu obyvatel Gazy bylo od začátku války alespoň jednou vysídleno a OSN uvádí, že 88 % území je nyní buď pod evakuačním příkazem, nebo se nachází v izraelských vojenských zónách.





Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že dalších 14 lidí zemřelo na podvýživu, což celkový počet zvýšilo na 147.



V aktualizaci zveřejněné dnes ráno na Telegramu ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nemocnice v pásmu zaznamenaly za posledních 24 hodin 14 nových úmrtí v důsledku hladomoru a podvýživy.



Celkový počet úmrtí v důsledku podvýživy tak od začátku války v roce 2023 vzrostl na 147, z toho 88 dětí. Mluvčí agentury Mahmud Bassal řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že mezi mrtvými je pět lidí zabitých při nočním útoku na obytnou budovu v jižní části Gazy v okrese al-Mawasi, oblasti, kterou Izrael pravidelně útočí, přestože ji prohlásil za „bezpečnou zónu“.Mezi zabitými byla i těhotná žena, uvedla palestinská organizace Červený půlměsíc, která dodala, že její týmy zachránily plod ženy císařským řezem v polní nemocnici.Bassal uvedl, že pět lidí bylo zabito při dalším leteckém útoku v Khan Younis v jižní Gaze a šest lidí bylo zabito při dvou samostatných útocích v Gaze a ve střední Gaze.Nemocnice Al-Awda v centrální Gaze mezitím uvedla, že jedna osoba byla zabita a devět dalších zraněno, když izraelské síly zahájily palbu na Palestince čekající na pomoc v centrální Gaze.Všech 2,4 milionu obyvatel Gazy bylo od začátku války alespoň jednou vysídleno a OSN uvádí, že 88 % území je nyní buď pod evakuačním příkazem, nebo se nachází v izraelských vojenských zónách.V aktualizaci zveřejněné dnes ráno na Telegramu ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nemocnice v pásmu zaznamenaly za posledních 24 hodin 14 nových úmrtí v důsledku hladomoru a podvýživy.Celkový počet úmrtí v důsledku podvýživy tak od začátku války v roce 2023 vzrostl na 147, z toho 88 dětí.

Dvě přední lidskoprávní organizace se sídlem v Izraeli, B'Tselem a Physicians for Human Rights, konstatují, že Izrael páchá genocidu na Palestincích v Gaze a že západní spojenci této země mají právní a morální povinnost tomu zabránit.

Ve zprávách zveřejněných v pondělí obě organizace uvedly, že Izrael během téměř dvou let války útočil na civilisty v Gaze pouze kvůli jejich palestinské identitě, čímž palestinské společnosti způsobil vážné a v některých případech nenapravitelné škody.

Válku již jako genocidu označilo několik mezinárodních a palestinských organizací, ale zprávy dvou nejrespektovanějších izraelsko-palestinských organizací na ochranu lidských práv, které již desítky let dokumentují systematické porušování lidských práv, pravděpodobně ještě zvýší tlak na přijetí opatření.

Zprávy podrobně popisují zločiny, včetně zabití desítek tisíc žen, dětí a starých lidí, masového nuceného vysídlení a hladovění, ničení domů a civilní infrastruktury, které Palestince připravily o zdravotní péči, vzdělání a další základní práva.

Izrael o víkendu povolil obnovení omezeného množství shozů z letadel do Gazy, ale charitativní organizace varovaly, že toto množství je zcela nedostatečné pro potřeby obyvatelstva. Izrael,

Jordánsko a Spojené arabské emiráty shodily pomoc do území, které bylo zdevastováno neúnavnými izraelskými bombardováními.

Zdá se, že dnes došlo k uvolnění některých omezení pohybu, přičemž první zprávy hovoří o více než 100 naložených kamionech.





Zdroj v angličtině ZDE

0

402

, zatímco Izrael obnovuje "pauzu v útocích"OSN tvrdí, že k zabránění katastrofální zdravotní krizi v Gaze je zapotřebí „obrovské množství pomoci“Včerejší dodávky pomoci jsou jen „kapkou v moři“ toho, co Gaza potřebuje, varuje OSNŠéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher poskytl rozhovor pořadu BBC Today. Zde jsou hlavní body z jeho vyjádřeVčerejší dodávky pomoci byly „začátkem“, ale představovaly jen „kapku v moři“ toho, co civilní obyvatelstvo Gazy potřebuje.Během 42denního příměří (které vstoupilo v platnost po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu) vjíždělo do Gazy každý den 600–700 nákladních vozů s humanitární pomocí (Izrael tvrdí, že Gaza včera přijala 120 vozů, lidé v Gaze svědčí, že nic nepřišlo).Následujících několik dní „bude rozhodujících“ a je třeba doručit mnohem více pomoci a to mnohem rychleji.OSN a její partneři mohou v příštích několika týdnech dostat životně důležitou pomoc ke všem obyvatelům Gazy, pokud jejich týmy získají přístup na hraniční přechody, bezpečnostní povolení potřebná k práci a nebudou jim kladeny žádné překážky.Včera se podařilo doručit „poměrně velké množství potravin“, ale „velká část byla uloupena“ při převozu přes hranici.Humanitární přestávka zavedená Izraelem může „trvat asi týden“, což je zjevně nedostatečné, protože před našima očima se odehrává „zvěrstvo 21. století“.Je třeba několik týdnů nebo měsíců, aby se zastavil hlad, a nakonec je nutné uzavřít příměří.V Gaze „zoufale hladoví“ statisíce lidí, takže většina včerejších nákladních vozů „byla napadena zoufalými civilisty, kteří umírali hlady“.„Mouka byla z těch nákladních vozů odcizena... takže spolupracujeme s místními komunitami a komunitními kuchyněmi, aby se to, co se nám podaří dostat, rozdělilo mezi ty, kteří to nejvíce potřebují, a hlavně aby se to nedostalo do rukou ozbrojených skupin, včetně Hamásu“.Fletcher si přeje, aby Gaza Humanitarian Foundation – izraelská humanitární organizace – distribuovala pomoc „principiálnějším a humanitárnějším způsobem“. Řekl, že OSN by mohla dodávat pomoc způsobem, který neohrožuje civilisty, a v větším měřítku.„Příštích několik dní bude rozhodujících.“Izrael od března na 11 týdnů uvalil úplnou blokádu humanitární pomoci (údajně s cílem vyvinout tlak na Hamás, aby propustil rukojmí), a skromné dodávky potravin, paliva a zdravotnického materiálu, které jsou od května povoleny, nedokázaly zmírnit extrémní hlad.Izrael je široce obviňován z toho, že používá potraviny jako politickou zbraň a že hromadným trestáním civilního obyvatelstva blokádou pomoci flagrantně porušuje mezinárodní právo.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael nepáchá v Gaze hladomor, a obvinění označil za „odvážnou lež“.Izrael v pondělí uvedl, že OSN a humanitární organizace včera v Gaze rozvezly více než 120 nákladních vozů s potravinovou pomocí.„Včera bylo shromážděno a rozvezeno více než 120 nákladních vozů OSN a mezinárodních organizací,“ uvedl Cogat, izraelský úřadl odpovědný za koordinaci humanitární pomoci v pásmu Gazy.„Dalších 180 nákladních vozů vjelo do Gazy a nyní čeká na vyzvednutí a distribuci, spolu se stovkami dalších, které stále čekají na vyzvednutí OSN,“ dodal Cogat v příspěvku na Twitteru.Z 74 úmrtí souvisejících s podvýživou v roce 2025 se 63 stalo v červenci – včetně 24 dětí do pěti let, uvedla WHO a dodala, že téměř každé páté dítě do pěti let v Gaze je nyní „akutně podvyživené“.„Krizi lze stále zcela předejít. Úmyslné blokování a zdržování rozsáhlé potravinové, zdravotní a humanitární pomoci stálo mnoho životů,“ uvedla WHO v tiskové zprávě.S obavami WHO se ztotožnil i Světový potravinový program (WFP), který uvedl, že 90 000 žen a dětí naléhavě potřebuje léčbu podvýživy a že každý třetí člověk je již několik dní bez jídla.V reakci na celosvětové pobouření vyvolané zprávami a záběry o rozsáhlém hladomoru a podvýživě v Gaze izraelská armáda včera oznámila, že zahájila „taktické příměří“ v hustě osídlených oblastech města Gaza, Deir al-Balah a Muwasi, aby „zvýšila rozsah humanitární pomoci“ do pásma.Uvedla, že pauza bude opakována každý den od 10:00 do 20:00 místního času až do odvolání. Dnes by měla nastat druhá z těchto pauz.Izrael uvedl, že budou zřízeny humanitární koridory, které usnadní vjezd nákladních vozidel OSN do Gazy, ale počet vozidel, které budou vpuštěny, nebyl upřesněn.Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher uvítal závazek Izraele zahájit denní humanitární přestávky, ale uvedl, že je třeba udělat mnohem více, aby se zmírnila zdravotní krize, která postihla toto území.Ve včerejším prohlášení uvedl:Vítáme rozhodnutí Izraele podpořit týdenní navýšení pomoci, včetně zrušení celních překážek pro potraviny, léky a palivo z Egypta a údajného vytyčení bezpečných tras pro humanitární konvoje OSN.