Trump uznává, že je v Gaze „skutečný hlad“ v Gaze a vyzývá Izrael, aby pustil „všechno jídlo“

28. 7. 2025

Starmer během jednání v golfovém resortu Turnberry ve Skotsku naléhal na amerického prezidenta ohledně humanitární krize



Donald Trump vyzval Izrael, aby pustil do Gazy "všechno jídlo", poprvé uznal, že tam panuje „skutečný hlad“.



Během návštěvy Británie americký prezident odporoval Benjaminu Netanjahuovi, který prohlásil, že tvrzení, že Izrael způsobuje hladomor v Gaze, je „nestydatá lež“.



Při setkáních s Keirem Starmerem – včetně 70minutové tiskové konference v Trumpově golfovém resortu Turnberry ve Skotsku – prezident také řekl, že ztrácí trpělivost s Vladimirem Putinem kvůli válce na Ukrajině, a slíbil, že pokud nedojde k příměří, uvalí na obchodní partnery Ruska sankce do 10 až 12 dnů.



Starmera chválil, ale v domácí intervenci, kterou britský premiér jistě neocenil, ho Trump vyzval, aby snížil daně a řešil nelegální imigraci, aby vyhrál příští volby.



Starmer během cesty na Trumpa v soukromí naléhal ohledně Gazy, uvedly vládní zdroje.



Americký prezident novinářům řekl, že Izrael nese „velkou odpovědnost“ za krizi, čímž kritizoval Netanjahua, který v pondělí prohlásil, že „v Gaze není hladomor“.



Na otázku, zda s tímto hodnocením souhlasí, Trump odpověděl: „Nevím. Podle televize bych řekl, že ne, protože ty děti vypadají velmi hladové.“ Později dodal: „Můžeme zachránit spoustu lidí, myslím některé z těch dětí, které opravdu hladoví, vidím to a to se nedá předstírat. Budeme se tedy angažovat ještě více.“



Na otázku, o co požádá Netanjahua při příštím setkání, Trump odpověděl: „Dáváme peníze a dáváme jídlo, ale my jsme tady... Chci, aby zajistil, že se jídlo dostane k lidem. Chci se ujistit, že dostanou jídlo, každou unci jídla.“



Trump kritizoval Hamás za to, že nepropustil zbývající rukojmí, a řekl, že je „velmi obtížné s nimi jednat“, přičemž naznačil, že požádal izraelskou vládu, aby změnila svůj přístup. „Řekl jsem Izraeli, řekl jsem Bibimu, že teď to možná musíte udělat jinak,“ řekl.



Prezident hovořil před bilaterálním setkáním se Starmerem, který v pondělí přiletěl do hrabství Ayrshire na setkání s Trumpem. Oba politikové měli v pondělí večer navštívit Trumpovo druhé golfové hřiště v Aberdeenshire a společně povečeřet.



Trump řekl, že je „velmi zklamaný“ Putinem a „už nemá zájem s ním mluvit“ kvůli jeho rozhodnutí pokračovat v leteckých úderech proti civilním cílům na Ukrajině.



„Mysleli jsme, že jsme to už mnohokrát vyřešili, a pak prezident Putin vyrazí a začne odpalovat rakety na města jako Kyjev a zabíjet spoustu lidí v domovech důchodců nebo kdekoli jinde,“ řekl Trump. „Na ulicích leží mrtvá těla a já říkám, že takhle se to nedělá.“



Trump uvedl, že zkrátí 50denní lhůtu pro příměří na 10 až 12 dní, než uvalí sekundární sankce na obchodní partnery Ruska.



Zvýšil tlak na Starmera, aby snížil daně a omezil imigraci, a označil jak premiéra Starmera a Nigela Farage, ultrapravicového lídra strany Reform UK, za „dobré muže“.



„Předpokládám, že mezi vámi a Nigelem něco je, a to je v pořádku,“ řekl Trump. „Ale obecně řečeno, ten, kdo nejvíc sníží daně, ten, kdo vám dá nejnižší ceny energií a nejlepší druh energie, ten, kdo vás udrží mimo války... Myslím, že ten, kdo je nejtvrdší a nejkompetentnější v otázce imigrace, vyhraje volby.“



Starmer, který hovořil po boku Trumpa, na tiskové konferenci řekl, že britská veřejnost je „znechucena“ „absolutní katastrofou“ v Gaze a že je naléhavě nutné uzavřít příměří.



Izrael o víkendu oznámil, že na 10 hodin denně pozastaví boje ve třech oblastech Gazy a otevře bezpečné trasy pro dodávky pomoci, zatímco Velká Británie potvrdila, že spolupracuje s Jordánskem na provádění leteckých shozů na území.



Starmer má tento týden svolat mimořádnou schůzi vlády k humanitární krizi v Gaze. Ministrům bude předložen mírový plán, na kterém Spojené království pracuje společně s Francií a Německem.





Premiér je pod tlakem vysokých ministrů a více než 220 poslanců, aby okamžitě uznal Palestinu jako stát, poté co Emmanuel Macron oznámil, že Francie tak učiní na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN. Trump tuto myšlenku v pondělí odmítl, ale naznačil, že nemá námitky proti tomu, aby tak učinila Velká Británie nebo jiní spojenci.

Demonstranti procházeli vesnicí, zatímco se v očekávání Trumpova příjezdu zvyšovala policejní přítomnost. Přístup do vesnice byl výrazně omezen, policisté zablokovali pláž a na dunách byli vidět ostřelovači.



Trump také řekl, že USA a jejich spojenci zřídí v regionu „walk-in“ potravinová centra bez bariér, ale neposkytl žádné podrobnosti o tom, jak budou fungovat.V pondělí odpoledne se v Balmedie, ve vesnici nejblíže Trumpovu golfovému hřišti v Aberdeenshire, shromáždilo asi 100 demonstrantů, kteří mávali palestinskými vlajkami a skandovali: „Tady nejste vítán.“Kay Collin, učitelka moderních studií v důchodu, řekla, že přijela z Edinburghu, protože „když vidím, co se děje v Gaze, kdyby se to stalo mým vnoučatům, doufala bych, že se za ně ostatní lidé postaví“.Zatímco mnoho lidí jako nejnaléhavější důvod svého protestu uvádělo hladomor v Gaze, Trumpova politika v oblasti imigrace, práv transgender osob a škrtů v mezinárodní pomoci byly také na demonstracích kritizovány.Jenna Harpin, matka čtyř dětí z Portsoy, řekla, že je „znechucena“ tím, kolik peněz skotská a britská vláda utratily za bezpečnostní opatření na Trumpovu návštěvu, zejména v době, kdy místní samosprávy škrtají výdaje na základní služby.