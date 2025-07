Lipavský vážně skončí na lavici obžalovaných v Haagu. Jako kdyby si telefonoval s Hitlerem...

29. 7. 2025

čas čtení < 1 minuta

Poděkoval jste za co?! Za "odhodlaný boj proti terorismu"?! Ten boj, to je co? Hladomor?! Genocida?! Válečné zločiny?! Vraždění dětí?! V Gaze se dějí děsivé věci, celý svět bije na poplach a vy si voláte s Izraelem?

Poděkoval jste za co?! Za "odhodlaný boj proti terorismu"?! Ten boj, to je co? Hladomor?! Genocida?! Válečné zločiny?! Vraždění dětí?! V Gaze se dějí děsivé věci, celý svět bije na poplach a vy si voláte s Izraelem?



Vy jste to nejhorší, co česká zahraničí politika měla od roku… — Dan Priban (@DanPriban) July 28, 2025







0