Jen pár hodin po dohodě s Trumpem musí EU učinit trapné přiznání

EU přiznává: Vůbec nemůže investovat 600 miliard dolarů



Navíc nebyly plánovány žádné pobídky ani přesný harmonogram investic. Podle představitelů EU je však toto číslo založeno na diskusích s obchodními sdruženími a společnostmi a naznačuje investiční záměry.



Trump a von der Leyenová v neděli na schůzce ve Skotsku oznámili dohodu v obchodním sporu mezi EU a USA. USA hodlají zavést 15procentní cla na oznámené zboží z Evropské unie. Americké zboží, jako jsou automobily, však bude brzy do EU dováženo bez cla. Zároveň se plánuje investovat 600 miliard eur z EU v USA. Evropské země také hodlají nakoupit vojenské vybavení v hodnotě stovek miliard eur.



Ekonomičtí experti kritizují celní dohodu s Trumpem



Pro šéfa Ifo Clemense Fuesta není výsledek celní dohody překvapením. Dohodu označuje za ponížení pro EU. „Ekonomická expertka“ Ulrike Malmendierová také vnímá celní dohodu mezi EU a USA jako těžkou zátěž pro části německé ekonomiky. Cla ve výši 15 procent jsou „obrovskou zátěží pro ekonomiku, a to nejen zde, ale i v USA,“ řekla Malmendierová v pořadu „Morgenmagazin“ televize ARD. V předchozích letech a desetiletích platila sazba přibližně jedno procento. "Ve srovnání s tím je to docela drama."

Zdroj v němčině ZDE (Připravil Milan Lelek)