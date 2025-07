Trump dává Rusku „10 nebo 12“ dní na to, aby se rozhodlo ohledně Ukrajiny, protože „nedošlo k žádnému pokroku“

28. 7. 2025

Americký prezident během návštěvy Skotska zopakoval, že je „velmi zklamaný“ Vladimirem Putinem, a zvýšil tlak na uzavření mírové dohody Tento nový termín znamená dramatické urychlení situace mezi Ruskem a Ukrajinou a bude v Kyjevě vítán. Nejbližší spolupracovník Volodymyra Zelenského, Andrij Jermak, poděkoval Donaldu Trumpovi na sociálních sítích a uvedl, že „zaujal pevný postoj a vyslal jasný vzkaz míru prostřednictvím síly“. Když Amerika vede silou, ostatní si to dvakrát rozmyslí. Zůstává však otevřená klíčová otázka: co Trump skutečně udělá, až čas vyprší? Trump dal Rusku „10 nebo 12“ dní na to, aby se rozhodlo ohledně Ukrajiny, protože „nedošlo k žádnému pokroku“

Při tiskové konferenci s britským premiérem Starmerem byl Trump dotázán na své dřívější komentáře k Rusku a zkrácení lhůty pro uzavření mírové dohody na Ukrajině.

V jasné snaze vyvinout větší tlak na Rusko řekl, že lhůtu zkrátí na „10 nebo 12“ dní, pokud nedojde k žádnému pokroku.

„Stanovím nový termín, asi 10, 10 nebo 12 dní od dnešního dne. Není důvod čekat. Bylo to 50 dní, chtěl jsem být velkorysý, ale prostě nevidíme žádný pokrok.“

„Musí uzavřít dohodu,“ řekl Trump Putinovi a pohrozil mu zavedením sekundárních cel na Rusko

Trump byl také dotázán, zda si myslí, že mu Putin lže.

Odpověděl:

„No, nechci použít slovo lže.

[Ale] zdálo se, řekněme třikrát, že jsme byli blízko příměří a možná i míru, a vy to rozdělíte a uděláte, co musíte, abyste dosáhli svého cíle.

A najednou létají rakety na Kyjev a další místa.

A já si říkám, o co tady jde?

…

Víte, tohle se stalo už mockrát, nelíbí se mi to.“

Poté zopakoval svou hrozbu sankcí a sekundárních cel vůči Rusku, „pokud se nedohodneme“, i když zároveň řekl: „Nechci to Rusku udělat, mám rád ruské lidi, jsou to skvělí lidé.“

Poté dodal:

Musí se dohodnout. Umírá příliš mnoho lidí.

Na otázku ohledně nové lhůty 10–12 dnů odpověděl, že přesný termín potvrdí „dnes večer nebo zítra“.

Není důvod čekat. Pokud víte, jaká bude odpověď, proč čekat?

Ruská letecká společnost Aeroflot zrušila lety poté, co proukrajinští hackeři prohlásili, že provedli kybernetický útok

Mezitím byla ruská letecká společnost Aeroflot v pondělí nucena zrušit desítky letů poté, co temná proukrajinská hackerská skupina převzala odpovědnost za to, co označila za paralyzující kybernetický útok.

Národní dopravce neposkytl další podrobnosti o příčině problému ani o tom, jak dlouho bude trvat jeho vyřešení, ale odletové tabule na moskevském letišti Šeremetěvo se zbarvily červeně, protože lety byly zrušeny v době, kdy mnoho Rusů odjíždí na dovolenou.

Kreml označil situaci za znepokojivou a prokuratura potvrdila, že problémy letecké společnosti jsou důsledkem hackerského útoku, a zahájila trestní vyšetřování.

Prohlášení, které údajně vydala hackerská skupina Silent Crow, uvádí, že operaci provedla společně s běloruskou skupinou Cyber Partisans a spojila ji s válkou na Ukrajině.

„Sláva Ukrajině! Ať žije Bělorusko!“ uvádí se v prohlášení, jehož pravost agentura Reuters nemohla okamžitě ověřit.

Silent Crow se již dříve přihlásila k odpovědnosti za útoky na ruskou databázi nemovitostí, státní telekomunikační společnost, velkou pojišťovnu, IT oddělení moskevské vlády a ruskou pobočku jihokorejského výrobce automobilů Kia. Některé z těchto útoků vedly k úniku velkého množství dat.

„Informace, které čteme ve veřejných zdrojích, jsou poměrně alarmující. Hackerská hrozba je hrozbou, která přetrvává pro všechny velké společnosti poskytující služby obyvatelstvu,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„Samozřejmě si tyto informace ověříme a počkáme na příslušná vysvětlení.“

