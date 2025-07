Už abychom s tou Ukrajinou zatočili, co se pořád tak úporně brání, když je chceme jen okrást, znásilnit a zavraždit?

28. 7. 2025 / Bohumil Kartous

Sedím v Istanbul na letišti a přemýšlím o těch chudácích Rusech, kteří nemohli odletět na dovču do Turecka, protože se jich dotkla válka. Ukrajinská armáda prorazila několika drony vzdušnou obranu kolem Moskvy, takže z Šeremetěva nemohla startovat letadla přepravující Rusy do Turecka, Egypta a dalších asijských a afrických zemí, které se rozhodně nezdráhají nabízet občanům agresorské země možnost přejídat se a spálit se v nějakém resortu. Je to obscénně absurdní, že zatímco Ukrajinci žijí dennodenně pod hrozbou útoků kleptokratického syndikátu, kterému se ze zvyku říká Rusko, civilnímu obyvatelstvu Ruska, které většinově akceptuje propagandu válečných zločinců (ať už vědomě nebo nevědomě) se zpožďují lety na prázdniny. Ale jak ukazuje The Guardian, místo zamyšlení nad tím, proč drony narušují letový prostor kolem Moskvy si takový typický ruský občan zřejmě posteskne, že čím dřív Rusko s Ukrajinou zatočí, tím lépe. A lidé v Ukrajině, které armáda kleptokracie bombarduje? "Co je mi do toho, to mě nezajímá," pravil ruský Voloďa.