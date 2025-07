Ukrajina: Ruské jednotky pronikly do Pokrovska

23. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruská armáda začala ve skupinách pronikat do Pokrovska v Doněcké oblasti, jednoho z posledních velkých měst v Donbasu, které je pod kontrolou Ozbrojených sil Ukrajiny. Ruská armáda začala ve skupinách pronikat do Pokrovska v Doněcké oblasti, jednoho z posledních velkých měst v Donbasu, které je pod kontrolou Ozbrojených sil Ukrajiny.

Podle zdrojů v ukrajinských obranných silách se první skupiny ruské pěchoty objevily ve městě 17. července a poté se začaly hromadit. Podle OSINT projektu DeepState, který je spojen s Ministerstvem obrany Ukrajiny, Rusové využili toho, že jedné z brigád bránících Pokrovsk "jednoduše došla pěchota" a pronikli do města z vesnice Zverevo. V důsledku toho s nimi do bitvy vstoupila 155. mechanizovaná a 68. motostřelecká brigáda Ozbrojených sil Ukrajiny.

"Nyní hledání a ničení těchto skupin stále pokračuje. Někdo zemřel, někdo ne. Cíl nepřítele je zřejmý – získat opěrný bod, počkat na příchod posil a ovládnout ulici Obránci Ukrajiny," píše DeepState. Podle analytiků ozbrojené síly Ukrajiny věděly o sabotážních a průzkumných skupinách, ale nechápaly, odkud do města vstoupily a kde jsou. Tak vysvětlili jedno z videí na internetu, na kterém jsou ukrajinští vojáci přepadeni na rohu ulic Ševčenko a Obránci Ukrajiny. Během střetů s ruskými skupinami utrpěla ukrajinská armáda ztráty, poznamenal DeepState.

Den předtím, 21. července, přitom vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Alexandr Syrskyj informoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského o zničení ruských sabotérů, kteří pronikli do Pokrovska. "Nepřítel nadále používá taktiku malých pěchotních skupin, ale je bezmocný ve snaze dobýt Pokrovsk... Náš Pokrovsk nadále neochvějně drží linii," řekl Syrskyj.

Předtím projekt Frontelligence Insight, založený bývalým důstojníkem ozbrojených sil Ukrajiny, poznamenal, že situace kolem Pokrovska se stala "kritickou" a mohla by se v blízké budoucnosti "dále zhoršovat". Podle zakladatele Conflict Intelligence Team (CIT) Ruslana Levijeva je však obklíčení města ruskou armádou ještě daleko – může trvat zhruba tři měsíce bojů. V tuto chvíli je však ruská armáda blízko převzetí kontroly nad všemi cestami vedoucími do města. Dobytí Pokrovska by mohlo Rusku otevřít příležitost k postupu na aglomeraci Slavjansk a Kramatorsk, poslední dvě velká města v Doněcké oblasti, jejichž dobytí umožní ruské armádě dosáhnout administrativních hranic regionu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0