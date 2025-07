Tolik opěvované znovuotevření datových publikací ruského ministerstva se ve skutečnosti neděje

23. 7. 2025

Ruské Ministerstvo hospodářského rozvoje obnovilo zveřejňování některých datových souborů, které vycházely ještě před dvěma lety, což bylo odrazem problémů, které ruská vláda a ruské podniky mají bez dat, na něž byly zvyklí. Ruské Ministerstvo hospodářského rozvoje obnovilo zveřejňování některých datových souborů, které vycházely ještě před dvěma lety, což bylo odrazem problémů, které ruská vláda a ruské podniky mají bez dat, na něž byly zvyklí.

Avšak pouze asi 20 % dat tabulky, která byla pravidelně zveřejňována až do druhého roku Putinovy války na Ukrajině, bylo vůbec obnoveno. A většina údajů obsažených v této malé menšině je buď zbytečná, nebo zastaralá - a nové funkce téměř vůbec nefungují.

Kromě toho je zavedení Obnovené datové sady hluboce chybné. Zpočátku obsahovala přibližně 5 000 dat, ale po několika hodinách toto číslo kleslo na 4 700 – a od května klesá ještě více, protože více vyšších úředníků vyjadřuje obavy skutečností, o nichž svědčí i tyto vadné údaje.

A co je ještě horší, i když se tvrdí, že údaje pokrývají celou zemi, velká část odráží pouze to, co se děje v Moskvě – a z 16 regionů, což je asi jedna pětina federálních subjektů, nejsou vůbec žádné údaje, a to ani z tak důležitých míst jako Leningradská, Kalingradská, Kurská a Ťumeňská oblast.

Protože na Moskvu se lze spolehnout, že bude vytrubovat toto uvolnění dat a protože někteří přijmou její tvrzení bez kontroly, je důležité sledovat, jaký je skutečný vývoj této služby a nakolik umožňuje sledovat skutečné dění v ekonomice.

Zdroj v ruštině: ZDE

