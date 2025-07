Voliči nemůžou za vaše prohrané volby

Když v létě 2021 stoupaly preference SPOLU a začalo to vypadat, že skutečně mají nějakou šanci porazit ve volbách Andreje Babiše, v různých médiích a podcastech jsem varoval předtím, aby česká liberální pravice neopakovala svoje klasické chyby a aby nabídla nějaký sociálně laděný program pro méně privilegované vrstvy české společnosti. Bylo mi totiž jasné, že pokud bude prosazovat vysoce ideologickou pravicovou politiku fiskální odpovědnosti, škrtání výdajů, šetření a útoků na chudší části společnosti, Babiš se za čtyři roky vrátí k moci ještě ve větší síle.



Jak už to u liberálních pravičáků v Česku bývá, rady liberálních levičáků většinou ignorují a dělají si věci po svém a potají u toho myslí na Thatcherovou a Reagana. To je samozřejmě v pořádku, pravice se chová jako pravice a není na tom nic překvapivého.

Přestaňte ale prosím obviňovat české voliče z vlastních chyb. Nikde není napsáno, že lidé ze zanedbaných regionů, z chudších vrstev, senioři a další musí volit autoritáře, fašisty a podvodníky. Tito lidé ale rozhodně nebudou volit nikoho, jehož politika jim reálně škodí, zhoršuje kvalitu jejich života a připravuje je o úspory. Přesně to se totiž stalo s touto vládou. Ano, bylo to extrémně těžké období plné náročných geopolitických i vnitřních krizí, ale politika této vlády většinu věcí jen zhoršila.



Vláda si nedokázala poradit s inflací, ani s rostoucími cenami potravin, energií či bydlení, což jsou věci, které ovlivňují životy opravdu všech domácností, které se zrovna neutápějí v bohatství. Když měli lidé v roce 2022 strach z nárůstu cen energií, vláda Petra Fialy tuto situaci ignorovala tak dlouho, až přišlo na začátku září protestovat na Václavské náměstí přes 70 tisíc lidí, což můžeme považovat za zrod českého, post-covidového autoritářského hnutí, které od té doby jen sílí.



Přestože Petr Fiala a spol. neustále mluvili o tom, že Andrej Babiš, jejich největší politický odpůrce, profituje na rostoucích cenách potravin a obviňovali ho z monopolizace českého trhu s potravinami, proti Babišovi, ani cenám potravin nijak nezasáhli a nehrnuli se moc ani do pokusů o reformu anti-monopolního úřadu. Protože kdyby si stát došlápl na nečestné podnikatele a reguloval by ceny potravin, byl by to komunismus! Pravicové a správné je ustoupit korporacím z cesty a nechat je, ať si dělají co chtějí, a to i v případě Babiše.



V této atmosféře strachu a nejistoty začala Fialova vláda navíc hrotit důchodovou reformu, aby přišla i o podporu zbylých seniorů. Změny byly nakonec vlastně jen kosmetické a drobně se zpomalila valorizace důchodů. Celé měsíce se ale ve veřejném prostoru mluvilo o zvýšení věku odchodu do důchodu nebo o výraznějším osekání důchodů. Diví se někdo seniorům, že tuto vládu podporovat nechtějí? Co dobrého jim přinesla?



A to není všechno, tato vláda zklamala lidi pracující ve školství a nikdy nenaplnila svůj slib, že jejich platy budou na 130 procentech průměrné mzdy. Na vysokých školách nedošlo k žádnému zlepšení, mladým rodinám se vzalo „školkovné“ a zvýšilo se DPH na některé základní služby, což opět dopadá primárně na nejchudší. A aby Petr Fiala naštval opravdu úplně všechny, rozházel si to i se svými milovanými živnostníky, kterým výrazně zvýšil odvody na sociálním a zdravotním pojištění.



Petr Fiala a současná vláda si často stěžují na to, že musí konsolidovat rozpočet kvůli tomu, že ho během covidu příliš zatížil Andrej Babiš. Jenomže tu největší sekeru do něj zasadila v listopadu 2020 právě ODS ve spolupráci s Babišem, Okamurou a některými komunisty, když zrušili superhrubou mzdu a státní rozpočet tak ročně připravili o více než sto miliard korun. Pokud by k této změně nedošlo, nemuselo se nic konsolidovat. Je to takový trumpovský Big Beautiful Bill počesku.



Čeští liberální politici absolutně nezvládli svou roli a jejich výkon v posledních čtyřech letech pravděpodobně Českou republiku navede na slovenskou a maďarskou politickou cestu. Nemuselo k tomu dojít, kdyby česká pravice neopakovala pořád ty stejné chyby, které dělá kontinuálně od roku 1989. Nemá smysl za to vinit české voliče.