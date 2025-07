„Ve Washingtonu je něco shnilého“: Republikáni ve Sněmovně reprezentantů jednomyslně odmítli zveřejnění Epsteinových složek

17. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Kongresman Ro Khanna prohlásil: „Jste na straně amerických dětí? Nebo jste na straně bohatých a mocných, kteří mají prsty v koloběhu moci a desítky let okrádají Američany?“ Republikáni v americké Sněmovně reprezentantů jednomyslně hlasovali proti tomu, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo kompletní spisy o zesnulém finančníkovi a sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi jen několik hodin poté, co výbor vedený republikány zamítl tento návrh, informuje na webu Common Dreams Jessica Corbett.

Hlasování proběhlo podle stranických linií v poměru 211 ku 210. Zatímco devět republikánů a dva demokraté se hlasování nezúčastnili, republikánský kongresman Ralph Norman (R-S.C.) hlasoval se svou stranou poté, co se v pondělí večer připojil k demokratům při hlasování o pozměňovacím návrhu kongresmana Ro Khanny (D-Calif.), který by ministerstvu spravedlnosti uložil povinnost zveřejnit spisy do 30 dnů a zároveň chránit totožnost obětí zneužívání.

„Páni. Republikáni v americké Sněmovně reprezentantů právě jednomyslně hlasovali proti zveřejnění Epsteinových složek. Všichni. Do jednoho. Jsem opravdu překvapená, že to bylo jednomyslné,“ řekla Nina Turner, která dříve kandidovala do Kongresu jako progresivní demokratka v Ohiu.

Před hlasováním v plénu Khanna kritizoval ostatní republikány z výboru a uvedl, že „hlasovali za ochranu bohatých a mocných mužů, kteří zneužívali a napadali mladé ženy. O tom je toto hlasování. Národ, který volí beztrestnost pro bohaté a mocné na úkor našich dětí, je národ, který ztratil svůj morální smysl.“

„Ptáte se, proč tak hlasovali? Řekněme to na rovinu,“ pokračoval kongresman. „Protože tito bohatí a mocní muži darují peníze politikům ve Washingtonu, hrají golf s elitami ve Washingtonu. Jsou to zahraniční lídři, které nechceme urazit. Spolupracují s našimi zpravodajskými službami, kterým se nechceme vzepřít. Ve Washingtonu je něco shnilého.“

„A to je otázka, na čí straně jste?“ argumentoval. „Jste na straně lidí? Jste na straně amerických dětí? Nebo jste na straně bohatých a mocných, kteří mají prsty v koloběhu moci a desítky let škodí Američanům?“

Khanna, který položil základy pro svou kandidaturu na prezidenta v roce 2028, zdůraznil, že „nejde jen o Epsteina, jde o důvěru v naši demokracii. Jde o obnovení vlády lidu.“

Khanna v úterý slíbil, že „bude pokračovat v boji za zveřejnění Epsteinových spisů“, což zopakovali i další demokraté v Kongresu. Člen výboru pro pravidla Sněmovny reprezentantů Jim McGovern (D-Mass.) řekl Axios: „To pravděpodobně nebylo naposledy, co se touto otázkou budeme zabývat.“

Člen výboru pro soudnictví Sněmovny reprezentantů Jamie Raskin (D-Md.) v úterý inicioval dopis demokratů z výboru, v němž vyzývají předsedu Jima Jordana (R-Ohio), aby prošetřil, jak administrativa prezidenta Donalda Trumpa naložila se spisy Jeffreyho Epsteina.

V dopise se požaduje, aby výbor pozval – a v případě nutnosti předvolal – generální prokurátorku Pam Bondi, náměstka generálního prokurátora Todda Blanche, ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patela a náměstka ředitele FBI Dana Bongina, aby veřejně vypovídali. „Pan Epstein údajně spáchal sebevraždu, aby unikl spravedlnosti, a připravil tak své oběti a veřejnost o možnost, aby byl hnán k odpovědnosti za své šokující zločiny,“ napsali demokraté.

Newyorský soudní lékař rozhodl, že jeho smrt v roce 2019 v Metropolitním nápravném centru byla sebevraždou oběšením, ale toto rozhodnutí se setkalo se širokou skepsí.

„Při absenci faktů a důkazů týkajících se Epsteinova obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a „rozsáhlé sítě“ nezletilých obětí, kterou vytvořil, se veřejnost obrátí ke konspiračním teoriím, aby zaplnila prázdnotu důvěryhodných informací,“ varovali demokraté. „Bohužel prezident Trump a jeho tým, jednající z osobních a politických zájmů nebo z nějakých jiných nepochopitelných pohnutek, potlačili zveřejnění informací, které mají k dispozici, a tím podpořili další konspirační teorie a spekulace, které mají tento obrat vysvětlit.“

Poté, co technologický miliardář Elon Musk opustil Trumpovu administrativu, na začátku června prohlásil, že prezident „je v Epsteinových složkách“ a „to je skutečný důvod, proč nebyly zveřejněny“. Ministerstvo spravedlnosti poté zveřejnilo dvoustránkovou zprávu o Epsteinovi a několik videozáznamů z vězení, kde byl nalezen mrtvý. Trump, který se s Epsteinem kamarádil v 80. a 90. letech, až do údajného rozchodu v roce 2004, od té doby vyzývá média a veřejnost, aby přestaly věnovat pozornost mrtvému sexuálnímu delikventovi.

„V tuto chvíli veřejnost nemá ponětí, zda nové informace o Epsteinově případu vůbec existují, proč nám byly opakovaně slibovány, a pokud existují, co mohou obsahovat nebo znamenat pro veřejnou bezpečnost a oběti Epsteinova gangu,“ napsali demokraté. „Způsob, jakým ministerstvo spravedlnosti a FBI pod vedením Donalda Trumpa řešily případ Jeffreyho Epsteina, a náhlá změna postoje prezidenta Trumpa nikomu nevrátily důvěru ve vládu, ale spíše vyvolaly nové závažné otázky ohledně jejich vlastního jednání a zvýšily paranoiu veřejnosti v souvislosti s tímto vyšetřováním.“

Celý text v angličtině 'There Is Something Rotten in Washington': House Republicans Unanimously Reject Releasing Epstein Files | Common Dreams

