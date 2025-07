Merde Europe

Takže až bude paní Kallas posílat do Izraele to napomenutí, že bychom si jako tady v Evropě přáli aby "zlepšili situaci Palestinců", mohla by k tomu přibalit evropskou hymnu Óda na radost, kterou by naší izraelští přátelé Palestincům pouštěli kdykoliv je střílí evropskými zbraněmi při výdeji jídla. Nebo by mohla poslat Mou vlast, když jím z evropských peněz Asociační dohody boří nejmorálnější armáda domy,. Nebo rovnou, ať se v tom nemusí přehrabovat - Osudovou.