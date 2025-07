Epstein vstal z hrobu, aby ohrozil Trumpa

15. 7. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut



Prasklina se otevřela na suchých čtyřech stránkách. 10. července 2025 ministerstvo spravedlnosti a FBI zveřejnily společné prohlášení označující Epsteinovu smrt za sebevraždu a popírající existenci jakéhokoli „seznamu klientů“ mocných spolupachatelů. Pro základnu živenou sliby o potrestání elit – kde Epstein symbolizoval „hluboký stát“, který Trump slíbil vymýtit – nebyla zpráva jen nedostatečná. Byla zradou. Bondová, která měsíce předtím rozdávala na konferenci CPAC složky označené „Epsteinovy dokumenty: Fáze 1“ jako relikvie blížící se apokalypsy, teď stála jako velekněžka prázdného rituálu.



Reakce byla blesková a syrová. Na summitu Turning Point USA v Tampě mladí konzervativci – vyrostlí na kázáních QAnonu o „důvěře v plán“ – vypískali jméno Bondové. Megyn Kellyová, Trumpova zastánkyně, tlumočila jejich vztek: „Naparovala se s prázdnými sliby. Vyberte si: Lhala tehdy, nebo lže teď?“ Floridská kongresmanka Anna Paulina Lunaová vypustila strohé varování: „Pam, jestli svou práci nezvládneš, najdeme někoho, kdo ji udělá.“



Co Bondová nepředvídala, bylo, že stroj na pobuřování, který pomáhala budovat, se obrátí proti svým architektům. Zástupce ředitele FBI Dan Bongino – jehož konspirační podcasty zpeněžily epsteinovské fantazie – podle zdrojů odešel z jednání s ní vzteky bez sebe a hrozil rezignací. Ředitel FBI Kash Patel, který v roce 2023 ujišťoval podcastera Glenna Becka, že úřad vlastní Epsteinův „černý seznam“, nyní tweetoval šokující obrat: „Konspirační teorie prostě nejsou pravdivé.“ Digitální zákopy MAGA do úsvitu označily jeho za zrádce.



Pak přišla kacířská řeč Tuckera Carlsona. Před tisíci stoupenců v Tampě s rudými klobouky odmítl Trumpovu výzvu „neztrácet čas“ Epsteinem během texaských povodní: „Nestačí to!“ burácel. V soukromí byl k NBC ještě přímočařejší: „Vláda USA odmítla brát moji otázku vážně.“ Carlson, který si znovu vybudoval image jako Trumpův ideologický stín, se nyní postavil do role rozčarovaného mluvčího pravdy – knížete disidenta v rozpadající se říši. Carlson, americký konzervativní komentátor a mediální osobnost, je klíčovou postavou současné pravicové scény – od roku 2023 po kontroverzním odchodu z Fox News, kde vedl vysoce sledovaný pořad „Tucker Carlson Tonight“, se etabloval jako nezávislý hlas na platformě X (dříve Twitter), kde jeho komentáře o politice, migraci či „konspiračních elitách“ dosahují milionových zhlédnutí.



Proč zrovna Epstein? Protože ztělesňuje prvotní hřích Trumpovy mytologie. Jejich patnáctileté přátelství („Skvělý chlap... má rád krásné ženy na mladší straně,“ řekl Trump časopisu New York v roce 2002) a tvrzení Michaela Wolffa o kompromitujících fotkách v Epsteinově trezoru („dívky bez triček na Trumpově klíně“, „skvrny na kalhotách“) splynulo v podobenství o korupci. Když vláda případ odložila, nebylo to cítit spravedlností, ale spoluvinou.



Pod politikou se skrývá temnější motor: digitální závislost. Jak poznamenal podcastový moderátor Steve Deace: „Algoritmus chce odpovědi o Epsteinovi stejně jako my.“ Roky zpeněžitelného rozhořčení pohánělo ekonomiku MAGA – teorie o Obamově rodném listu, Pizzagate, QAnon. Každá konspirace nabízela katarzi a komunitu. Slložky Bondové byly vrcholným lákadlem; jejich prázdnota cyklus přerušila.



Trumpova reakce odhalila paniku. Osobně volal Bondiným kritikům a prosil o jednotu. Zinscenoval fotbalové gesto palců jako královskou milost. Obviňoval demokraty („Proč je oni nezveřejnili?“) se zoufalstvím muže sledujícího, jak mu uniká vlastní vyprávění. Nic nezabralo.



Steve Bannon, ponurý stratég hnutí, rozpoznal sázky: „Epstein je klíč, který odemyká instituce.“ Překlad: Nikdy nešlo jen o mrtvého finančníka. Šlo o smlouvu mezi Trumpem a jeho základnou – slib odhalení zločinů elit. Prohlášením případu za uzavřený Trump smlouvu porušil.



Hnutí postavená na konspiraci mají osudovou vadu: Musí nakonec čelit realitě. Epsteinovo prohlášení přinutilo MAGA zvolit mezi věrností Trumpovi a věrností mýtu, který jim prodal. V Tampě, skrze Carlsona i online, zvolili mýtus.



Fotografie se zdviženými palci teď čteme jako žalozpěv. Úsměv Bondové je křečovitý; Trumpovy oči skenují dav jako generál vyhodnocující ústup. Někde se Epsteinův duch směje. Psí smečka, kterou Trump vypustil, zachytila jeho pach. Karneval pokračuje, ale režisér ztratil taktovku.



Na konci největší konspirační teorií byla ta, kterou Trump nezamýšlel: Že dokáže ovládat monstrum, které stvořil.