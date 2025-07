Rusko je "připraveno pomoci" Teheránu při doplňování zásob uranu, říká ministr zahraničí

14. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Lídři Spojených států i Izraele prohlásili, že jsou otevřeni dalším útokům na íránskou jadernou infrastrukturu, pokud by se Islámská republika pokusila obnovit svůj program, napsal Adam Kredo. Lídři Spojených států i Izraele prohlásili, že jsou otevřeni dalším útokům na íránskou jadernou infrastrukturu, pokud by se Islámská republika pokusila obnovit svůj program,

Ruský ministr zahraničí prohlásil, že jeho země je připravena pomoci Íránu doplnit jeho zásoby uranu a nabídnout Teheránu cestu k obnovenému jadernému programu v návaznosti na americkou a izraelskou kampaň, která má zabránit Islámské republice ve výrobě bomby.

"Moskva je připravena pomoci Teheránu při doplňování jeho vyčerpaných zásob uranu," řekl údajně ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během setkání s členskými zeměmi BRICS v Brazílii.

"Rusko má technologická řešení pro těžbu uranu a je připraveno spolupracovat s Íránem v této oblasti," řekl Lavrov v poznámkách zveřejněných íránskými státem kontrolovanými médii. "Máme technologické kapacity a jsme připraveni je nabídnout, odebrat přebytek příliš obohaceného uranu a vrátit uran energetické kvality do Islámské republiky a jejích jaderných zařízení."

Americká a izraelská letecká kampaň zničila hlavní jaderná zařízení v Teheránu, včetně horského bunkru ve Fordó, který skladoval většinu uranu v zemi. Ruská nabídka nahradit uran by mohla položit základy pro to, aby Írán obnovil své zbrojní aktivity.

"Zastřená ruská hrozba poskytnout Íránu obohacené uranové palivo – z nějž většina byla vojensky eliminována Spojenými státy a Izraelem – by pomohla Teheránu obnovit schopnost vyřadit jaderné zbraně," řekla Andrea Stricker, expertka na nešíření jaderných zbraní z Nadace pro obranu demokracií. "Washington by měl vyjmenovat vážné důsledky, kterým by Moskva čelila za jakoukoli takovou akci, a být připraven znovu udeřit na Írán, aby zabránil obnovení režimního programu jaderných zbraní."

Lídři Spojených států i Izraele prohlásili, že jsou otevřeni dalším útokům na íránskou jadernou infrastrukturu, pokud by se Islámská republika pokusila obnovit svůj program.

"Řeknu vám, že z mého pohledu doufám, že je to za námi," řekl prezident Donald Trump minulé pondělí během setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. "Myslím, že Írán se chce setkat. Myslím, že chtějí uzavřít mír a já jsem pro. Pokud tomu tak není, jsme připraveni, ochotni a schopni."

Izraelští představitelé také v posledních dnech naznačili, že jsou připraveni zapojit se do vojenské akce proti Íránu, pokud to bude potřeba, a věří, že Trump by takové rozhodnutí podpořil.

Netanjahu v pondělí řekl, že by "rád věřil, že Írán neotestuje (izraelskou) sílu," a dodal, že "by to byla chyba".

Ačkoli Trump nehovořil o potenciální ruské pomoci Íránu, v pondělí slíbil, že "pošle na Ukrajinu další zbraně" pro její boj proti Rusku, což je obrat poté, co Pentagon minulý týden pozastavil dodávky některých zbraní.

Rusko není jediným protivníkem USA, který nabídl Íránu pomoc po dvanáctidenní válce. Čína údajně dodala baterie raket země-vzduch krátce po začátku příměří mezi Izraelem a Íránem.

Tento krok je součástí širšího íránského úsilí "zálohovat a posílit" protivzdušnou obranu země, kterou Izrael během svých úderů z velké části zničil, uvádí Middle East Eye. Írán údajně zaplatil Číně za rakety dodávkami ropy.

Zdroj v angličtině: ZDE

0