James Elder, UNICEF: Za dvacet let práce jsem nikdy neviděl takové hrůzy páchané na dětech jako v Gaze

14. 7. 2025

čas čtení < 1 minuta

„Dělám tuto práci už 20 let a nikdy jsem neviděl takové útoky na děti.“ „Tyto útoky nebyly nijak úměrné.“ James Elder z UNICEF rozebírá hrůzy, které Izrael páchá na dětech v Gaze.

"I've done this for 20 years, I've never seen that level of attacks on children."



"These was nothing proportional about these attacks."



UNICEF's James Elder breaks down the horrors perpetrated by Israel against the children of Gaza. pic.twitter.com/Jc9kSoPF87