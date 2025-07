Česká vláda ignoruje hnus a chaos v České republice. Je jeho součástí

Je to těžko přenositelná věc (protože nejsem systematický typ, který by si archivoval printscreeny apod.), ale četl jsem za poslední roky tolik nechutných vyjádření různých členů těchhle stran i jejich mládežnických organizací, že jsem přesvědčený, že to aktivní jádro Spolu, ta masa lidí, kteří jsou u moci nebo kteří se k ní snaží prodrat, mají hodnotově blíž k tý vulgární, asociální, postfaktický a xenofobní manosféře, kterou tak dokonale reprezentují právě Motoristi. Mnohem blíž než k nějakým moderním západoevropským demokratickým stranám.

Když Petr Fiala mluví neustále o “slušnosti”, přijde mi to jako neuvěřitelný chucpe, okamžitě se mi vybaví Blažek s Nejedlým v restauraci, Novotný urážející úplně všechny, Jie volající po tom, aby Gaza byla srovnána se zemí (vyplnilo se), Strnad a další namachrovaný týpečci s doutníky, řvaní Udženiji na zastupitelstvu nebo Vondra fascinovanej nástupem autoritářskýho režimu v USA… Ostatně mně připadá nesnesitelný i premiér, jak poučovatelsky mluví ke svým kritikům na videích, které Spolu pouští do světa.

(Od některých straníků jsem se ale dozvěděl, že se tím Západem přece myslí USA, ne Evropa. Pak to asi, to musím uznat, dává smysl, bohužel čím dál více.)

A podobně to patření na Západ - snad žádný politický claim mi nikdy nepřišel tak provokativní a očividná lež jako tenhle. Reálpolitika Spolu je naopak popřením všeho, co ze západních demokracií znám - klimatické a ekologické politiky, spravedlivého zdanění, snahy o důstojné pracovní podmínky, podpory učitelstva a akademického prostředí, udržitelné mobility, sociální politiky, práv menšin, práv migrantek a migrantů atd.

Právě tyhle dvě lži, na kterých Spolu marketingově staví - Slušnost a Západ, sivybrala ve svém apelu, aby jim je připomněla. Moje první reakce byla: vždyť tomu přece už nikdo nemůže věřit. To to nevidíte?

Ale samozřejmě, že je to správně. Jsem rád, že je s těmi slovy někdo ještě má sílu konfrontovat. Je to taková trochu hra na to, že slova mají ještě svůj význam a že tomu, co politici tvrdí na plakátech, opravdu přikládáme nějakou váhu. Ono evidentně stále zbývá dost lidí, co týhle hře věří.





A třeba se fakt dočkáme, hrozně rád se zmýlím. Snad tahle debata bude nakonec pro spoustu žen v týhle zemi prospěšná. A třeba si brzy o Motoristy už dokonce ani Saša Vondra neopře ani kolo (no pun intended).