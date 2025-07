Polsko identifikovalo v Kaliningradu vojenské objekty, které ruší GPS nad Baltským mořem

14. 7. 2025

Rusko potlačuje provoz satelitního navigačního systému GPS v oblasti Baltského moře z území dvou vojenských objektů na pobřeží Kaliningradské oblasti.

K tomuto závěru dospěl mezinárodní tým výzkumníků vedený Jarosławem Cidejkem z Gdyňské námořní univerzity. Skupina nainstalovala v oblasti Gdaňského zálivu několik monitorovacích stanic, aby sledovala rušení satelitní navigace a určila jeho zdroj.

Výsledky triangulace ukázaly, že rušení GPS pocházelo z anténního komplexu Okuněvo, kde jsou umístěny jednotky elektronického boje ruské armády. Podle satelitních snímků z roku 2018 se v komplexu nacházel systém GT-01 Murmansk-BN, který se skládal z nákladních automobilů s výkonnými anténami vysokými 32 metrů, určených k rušení komunikačních systémů. Dalším místem, odkud rušení pocházelo, bylo město Baltijsk, kde sídlí ruská Baltská flotila, která je také vybavena výkonným systémem elektronického boje.

Selhání GPS v pobaltském regionu začalo po totální invazi ruské armády na Ukrajinu. Od února 2022 došlo u tisíců letadel a lodí k narušení navigačních systémů, což vedlo k odchylkám od kurzu a dokonce ke zrušení letů. Rušení, včetně rušení signálů a falšování souřadnic, je přitom téměř každý den zaznamenáváno z letiště v Gdaňsku přes rušné přepravní trasy Baltského moře do vzdušného prostoru Estonska a Finska. Na jaře 2024 úřady Estonska, Lotyšska a Litvy přímo obvinily Rusko z potlačování signálu GPS v regionu a označily to za formu hybridní války. V létě téhož roku Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), člen OSN, požadovala, aby Moskva přestala zasahovat do satelitních systémů evropských zemí. Ruské úřady však dosud odmítly situaci komentovat.

Velitel estonských obranných sil Martin Herem uvedl, že Rusko narušuje práci GPS v regionu v předvečer války s pobaltskými státy. Nicméně, jak poznamenal Cidejko z Gdyňské námořní univerzity, zasahování do sousedních zemí NATO s Ruskem může být vedlejším účinkem ochrany vojenských zařízení, spíše než záměrnou akcí. K vyřešení tohoto problému vyvíjí několik zemí v pobaltském regionu alternativní pozemní navigační systémy, jejichž spuštění je naplánováno na rok 2026.

