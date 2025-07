Další desítky Palestinců zabity při nejnovějších izraelských útocích poblíž místa distribuce potravinové pomoci, uvádějí zdravotníci a svědci

13. 7. 2025

Svědci popisují, že lidé byli zastřeleni do hlavy a trupu poblíž místa, které spravuje Izraelem podporovaná americká organizace Gaza Humanitarian Foundation



Desítky Palestinců byly zabity při izraelských útocích, když se v sobotu pokoušely získat potravinovou pomoc v Gaze, uvedli palestinští nemocniční představitelé a svědci, zatímco pokrok v jednáních o zajištění příměří se zdál být v slepé uličce.



Podle Associated Press bylo nejméně 31 Palestinců zabito na cestě k distribučnímu místu provozovanému americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF) podporovanou Izraelem poblíž Rafahu v jižní Gaze, uvedli představitelé a svědci.



Nebylo možné nezávisle ověřit počty obětí, protože Izrael nepouští zahraniční novináře do Gazy. Jedná se o nejnovější masovou střelbu v okolí distribučního systému pomoci podporovaného USA, který podle OSN za šest týdnů způsobil smrt 800 lidí.



Svědci, kteří hovořili s agenturou Reuters, popsali, jak byli lidé zastřeleni do hlavy a trupu. Reuters viděl několik těl obětí zabalených v bílých rubáších, zatímco jejich příbuzní plakali v Násirově nemocnici.



Červený kříž uvedl, že jeho polní nemocnice zaznamenala po střelbě největší příliv mrtvých za více než rok své činnosti a že drtivá většina z více než 100 zraněných měla střelné rány.



Izraelská armáda uvedla, že vystřelila varovné výstřely směrem k lidem, kteří se podle ní chovali "podezřele", aby jim zabránila v přiblížení. Uvedla, že nemá informace o žádných obětech. GHF uvedla, že v blízkosti jejích zařízení nedošlo k žádnému incidentu.



Izraelské letecké údery v Deir al-Balah v centrální Gaze mezitím zabily 13 Palestinců, včetně čtyř dětí, uvedli představitelé nemocnice Al-Aqsa Martyrs. Podle Násirovy nemocnice bylo dalších patnáct lidí zabito v Khan Younis na jihu. Izraelská armáda na žádost o komentář okamžitě nereagovala, informovala agentura Associated Press.



V sobotu večer pokračovaly intenzivní letecké útoky v oblasti Beit Hanoun v severní Gaze.



Dvaadvacet měsíců trvající válka způsobila, že většina z více než 2 milionů obyvatel Gazy je závislá na vnější pomoci, zatímco odborníci na potravinovou bezpečnost varují před hladomorem. Izrael zablokoval a poté omezil přístup pomoci po porušení posledního příměří v březnu.



„Všichni respondenti uvedli, že se pokoušeli dostat k místům distribuce potravin,“ uvedla Červený kříž po střelbě poblíž Rafahu a poukázala na „alarmující četnost a rozsah“ těchto incidentů s velkým počtem obětí.



„Seděli jsme tam a najednou se začalo střílet směrem k nám. Pět minut jsme byli uvězněni pod palbou. Střelba byla cílená. Nebylo to náhodné. Někteří lidé byli zasaženi do hlavy, někteří do trupu, jeden muž vedle mě byl zasažen přímo do srdce,“ řekl agentuře Reuters očitý svědek Mahmoud Makram.



„Není tam žádná milost, žádná milost. Lidé tam jdou, protože mají hlad, ale umírají a vrací se v pytlích na mrtvoly.“



Abdullah al-Haddad řekl agentuře Associated Press, že byl 200 metrů od místa distribuce pomoci provozovaného GHF poblíž oblasti Shakoush, když izraelský tank začal střílet do davu Palestinců.



„Byli jsme spolu a oni na nás najednou začali střílet,“ řekl a svíjel se bolestí z rány na noze v Násirově nemocnici.



Mohammed Jamal al-Sahloo, další svědek, řekl, že izraelská armáda jim nařídila, aby pokračovali na místo, když začala střelba.





Nepřímé rozhovory o americkém návrhu na 60denní příměří pokračovaly po celý sobotní den, řekl agentuře Reuters izraelský představitel, sedm dní po zahájení rozhovorů. Americký prezident Donald Trump vyjádřil naději, že na základě nového návrhu příměří podporovaného USA brzy dojde k průlomu.



Jeden palestinský zdroj řekl agentuře Agence France-Presse, že pokrok v rozhovorech brzdí odmítnutí Izraele přijmout požadavek Hamásu na úplné stažení vojsk z Gazy.



Druhý zdroj uvedl, že zprostředkovatelé požádali obě strany, aby odložily jednání do příjezdu Trumpova zvláštního vyslance Steva Witkoffa do katarského hlavního města.



„Delegace Hamásu nepřijme izraelské mapy, protože v podstatě legitimizují opětovnou okupaci přibližně poloviny pásma Gazy a promění Gazu v izolované zóny bez přechodů a svobody pohybu,“ uvedl první zdroj.



Vysoký izraelský politický představitel později tvrdil, že to byla Hamás, která odmítla návrh, a obvinil skupinu z „vytváření překážek“ a „odmítání kompromisu“ s cílem „sabotovat jednání“.



Militanti pod vedením Hamásu zabili při útoku na Izrael 7. října 2023, který vyvolal válku, 1 200 lidí a unesli 251 osob. Hamás stále drží asi 50 rukojmí, z nichž nejméně 20 je podle odhadů naživu.





Izraelská odvetná ofenzíva zabila podle ministerstva zdravotnictví v Gaze více než 57 800 Palestinců, z nichž více než polovinu tvoří ženy a děti. OSN a další mezinárodní organizace považují tyto údaje za nejspolehlivější statistiky o válečných obětech. Nezahrnují tisíce lidí, kteří jsou pravděpodobně pohřbeni pod troskami, ani ty, kteří zemřeli na nepřímé následky války.





