Pronásledování Francescy Albanese

11. 7. 2025

Až bude psána historie genocidy v Gaze, jednou z nejodvážnějších a nejotevřenějších bojovnic za spravedlnost a dodržování mezinárodního práva bude Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN, kterou dnes sankcionuje administrativa Donalda Trumpa. Její úřad má za úkol sledovat a informovat o porušování lidských práv, kterého se Izrael dopouští na Palestincích, píše Chris Hedges.





Albanese, která pravidelně dostává výhrůžky smrtí a snáší dobře zorganizované pomlouvačné kampaně vedené Izraelem a jeho spojenci, statečně usiluje o to, aby ti, kdo genocidu podporují a udržují, byli hnáni k odpovědnosti. Odsuzuje to, co nazývá „morální a politickou korupcí světa“, která umožňuje genocidě pokračovat. Její kancelář vydala podrobné zprávy dokumentující válečné zločiny v Gaze a na Západním břehu, z nichž jednu s názvem „Genocida jako koloniální vymazání“ jsem přetiskl jako přílohu ve své nejnovější knize A Genocide Foretold.





Soukromým organizacím sdělila, že jsou „trestně odpovědné“ za pomoc Izraeli při provádění genocidy v Gaze. Oznámila, že pokud je pravda, co se uvádí, že bývalý britský premiér David Cameron pohrozil, že po vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta zastaví financování Mezinárodního trestního soudu (ICC) a vystoupí z něj. Za to by Cameron a další bývalý britský premiér Rishi Sunak mohli být podle Římského statutu obviněni z trestného činu. Římský statut kriminalizuje ty, kteří se snaží zabránit stíhání válečných zločinů.





Francesca Albanese požaduje, aby vysocí představitelé Evropské unie čelili obvinění ze spoluúčasti na válečných zločinech za svou podporu genocidy, a uvedla, že jejich činy nemohou zůstat beztrestné.





Byla zastánkyní flotily Madleen, která se snažila prolomit blokádu Gazy a doručit humanitární pomoc. Napsala, že loď, kterou Izrael zadržel, přepravovala nejen zásoby, ale také poselství humanity.





Její nejnovější zpráva uvádí 48 firem a institucí, včetně Palantir Technologies Inc., Lockheed Martin, Alphabet Inc. (Google), Amazon, International Business Machine Corporation (IBM), Caterpillar Inc., Microsoft Corporation a Massachusetts Institute of Technology (MIT), spolu s bankami a finančními společnostmi, jako je BlackRock, pojišťovnami, realitními společnostmi a charitativními organizacemi, které v rozporu s mezinárodním právem vydělávají miliardy na okupaci a genocidě Palestinců.









Americký ministr zahraničí Marco Rubio odsoudil její podporu Mezinárodního trestního soudu, jehož čtyři soudci byli sankcionováni USA za vydání zatykačů na Netanjahua a Gallanta v loňském roce. Kritizoval Albanese za její snahy stíhat americké nebo izraelské občany, kteří podporují genocidu, a řekl, že není vhodná pro funkci zvláštní zpravodajky. Rubio také obvinil Albaneseovou z „nestydatého antisemitismu, vyjádření podpory terorismu a otevřeného pohrdání Spojenými státy, Izraelem a Západem“. Sankce pravděpodobně zabrání Albaneseové v cestě do USA a zmrazí veškerý její majetek v této zemi.





Útok proti Albanese předznamenává svět bez pravidel, ve kterém mohou darebácké státy, jako jsou USA a Izrael, páchat válečné zločiny a genocidu bez jakékoli odpovědnosti nebo omezení. Odhaluje to výmluvy, kterými klameme sami sebe a snažíme se oklamat ostatní. Odhaluje to naši pokrytectví, krutost a rasismus. Od nynějška už nikdo nebude brát vážně naše prohlášení o závazku k demokracii, svobodě projevu, právnímu státu nebo lidským právům. A kdo jim to může mít za zlé? Mluvíme výhradně jazykem síly, jazykem brutality, jazykem masového vraždění, jazykem genocidy.





„Vraždy, masové vraždy, psychické a fyzické mučení, ničení, vytváření životních podmínek, které lidem v Gaze neumožňují žít, ničení nemocnic, masové vysídlování a masová bezdomovectví, zatímco lidé byli denně bombardováni a hladověli – jak můžeme tyto činy vnímat izolovaně?“ ptá se Albanese v rozhovoru, který jsem s ní vedl, když jsme diskutovali o její zprávě „Genocida jako koloniální vymazání“.





Militarizované drony, bojové vrtulníky, zdi a bariéry, kontrolní stanoviště, svitky ostnatého drátu, strážní věže, zadržovací tábory, deportace, brutalita a mučení, odepření vstupních víz, apartheidní existence bez dokladů, ztráta individuálních práv a elektronický dohled jsou stejně známé zoufalým migrantům na mexické hranici nebo těm, kteří se pokoušejí dostat do Evropy, jako Palestincům.





To čeká ty, které Frantz Fanon nazývá „ubohými této země“:













