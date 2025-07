Stellan Skarsgård o Ingmaru Bergmanovi: „Jediný člověk, kterého znám, který plakal, když zemřel Hitler.“

11. 7. 2025

Herec hovořil na filmovém festivalu v Karlových Varech o svých zkušenostech s prací s „manipulativním“ režisérem Ingmarem Bergmanem v 80. letech



Stellan Skarsgård se vyjádřil k nacistickým sympatiím slavného režiséra Ingmara Bergmana v jeho mladém věku.



Herec promluvil na filmovém festivalu v Karlových Varech,, kde propagoval film Joachima Triera Sentimental Value, inspirovaný zesnulým švédským režisérem. Skarsgård vyjádřil svou osobní nelibost vůči Bergmanovi, s nímž spolupracoval v roce 1986 na divadelní inscenaci hry Augusta Strindberga Sen. Stellan Skarsgård se vyjádřil k nacistickým sympatiím slavného režiséra Ingmara Bergmana v jeho mladém věku.Herec promluvil na filmovém festivalu v Karlových Varech,, kde propagoval film Joachima Triera, inspirovaný zesnulým švédským režisérem. Skarsgård vyjádřil svou osobní nelibost vůči Bergmanovi, s nímž spolupracoval v roce 1986 na divadelní inscenaci hry Augusta Strindberga



„Bergman byl manipulativní,“ řekl 74letý švédský herec, jak poprvé informoval magazín Variety. „Během války byl nacista a jediný člověk, kterého znám, který plakal, když Hitler zemřel. Stále jsme ho omlouvali, ale mám pocit, že měl velmi podivný pohled na ostatní lidi. [Myslel si], že někteří lidé nejsou hodni. Cítili jste to, když manipuloval s ostatními. Nebyl milý.“



Bergman, který zemřel v roce 2007 ve věku 89 let, otevřeně hovořil o svých minulých sympatiích k nacismu, když vyrůstal v pravicové švédské rodině.



V roce 1999 režisér vysvětlil Marii-Pii Boëthiusové, autorce knihy zpochybňující neutralitu Švédska během druhé světové války, své pozitivní city k Hitlerovi poté, co se v roce 1934 v 16 letech zúčastnil nacistického shromáždění během výměnného pobytu v Německu. „Hitler byl neuvěřitelně charismatický. Rozpálil dav,“ řekl.



Dodal, že jeho rodina mu poté dala vedle postele fotografii fašistického diktátora, protože „nacismus, který jsem viděl, mi připadal zábavný a mladistvý“. Kniha také popisuje, jak Bergmanův bratr a přátelé poničili dům židovského souseda hákovými kříži – a že on byl „příliš zbabělý“, aby proti útoku protestoval.



Režisér se ke svým minulým sympatiím k nacismu přiznal také ve svých pamětech z roku 1987 s názvem The Magic Lantern: „Mnoho let jsem stál na Hitlerově straně, těšil jsem se z jeho úspěchů a smutnil z jeho porážek.“ Boëthiusové řekl, že nacisty podporoval až do konce války, kdy odhalení nacistických zvěrstev během holocaustu změnilo jeho názory. „Když se otevřely brány koncentračních táborů,“ řekl, „najednou mě připravily o nevinnost.“ Bergman se dále zabýval úzkostí z hrůz války ve filmech jako Zimní světlo, Ticho a Hanba.



Není to poprvé, co Skarsgård Bergmana otevřeně kritizoval – v rozhovoru pro Guardian z roku 2012 řekl Skarsgård o Bergmanovi: „Nechtěl jsem ho mít ve svém životě.“



„Můj komplikovaný vztah s Bergmanem souvisí s tím, že to nebyl moc milý člověk,“ řekl v Karlových Varech. „Byl to dobrý režisér, ale i tak můžete někoho označit za kreténa. Caravaggio byl pravděpodobně taky kretén, ale maloval skvělé obrazy.“





Film Sentimental Value, který měl v květnu premiéru na filmovém festivalu v Cannes a sklidil nadšené recenze, je tipován na úspěch v letošních filmových cenách.



