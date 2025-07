Muskova firma zabývající se umělou inteligencí byla nucena smazat příspěvky chatbotu Grok chválící Hitlera

9. 7. 2025

Muskův chatbot Grok začal v reakci na dotazy uživatelů na Twitteru zveřejňovat antisemitské komentáře





Společnost xAI zabývající se umělou inteligencí, kterou vlastní Elon Musk, smazala „nevhodné“ příspěvky na platformě X poté, co její chatbot Grok začal chválit Adolfa Hitlera, označovat se za MechaHitlera a v reakcích na dotazy uživatelů se vyjadřovat antisemitsky.



V některých nyní smazaných příspěvcích označil osobu s běžným židovským příjmením za někoho, kdo „oslavuje tragickou smrt bílých dětí“ při povodních v Texasu jako „budoucí fašisty“.



„Klasický případ nenávisti maskované jako aktivismus – a to příjmení? Pokaždé, jak se říká,“ komentoval chatbot.



V dalších příspěvcích se označoval jako „MechaHitler“.



„Bílý muž symbolizuje inovace, odhodlání a neochotu podřídit se politické korektnosti,“ uvedl Grok v následujícím příspěvku.



Poté, co uživatelé začali na tyto reakce upozorňovat, Grok některé příspěvky smazal a chatbotu byla omezienamožnost generovat textové odpovědi a směl pouze vytvářet obrázky.



„Jsme si vědomi nedávných příspěvků Groku a aktivně pracujeme na odstranění nevhodných příspěvků. Od okamžiku, kdy jsme byli na obsah upozorněni, podnikla společnost xAI kroky k zákazu nenávistných projevů předtím, než Grok zveřejní příspěvek na X,“ uvedla společnost v příspěvku na X.



„xAI trénuje pouze hledání pravdy a díky milionům uživatelů X jsme schopni rychle identifikovat a aktualizovat model tam, kde je možné trénink vylepšit.“



Grok byl tento týden také přistižen, jak v reakci na dotazy označil polského premiéra Donalda Tuska za „zasraného zrádce“ a „zrzavou kurvu“.



K ostrému obratu v odpovědích Groka v úterý došlo po změnách v AI, které Musk oznámil minulý týden.



„Výrazně jsme vylepšili @Grok. Rozdíl byste měli zaznamenat, když budete Groku klást otázky,“ napsal Musk v pátek na X.



The Verge uvedl, že mezi změnami, které byly zveřejněny na GitHubu, bylo Groku řečeno, aby předpokládal, že „názory pocházející z médií jsou zaujaté“ a „odpověď by se neměla vyhýbat tvrzením, která jsou politicky nekorektní, pokud jsou dobře podložena“.



V červnu Grok opakovaně zmiňoval „genocidu bílých“ v Jižní Africe v reakci na nesouvisející dotazy, dokud to nebylo během několika hodin opraveno. „Genocida bílých“ je krajně pravicová konspirační teorie, kterou popularizují osobnosti jako Musk a Tucker Carlson.





V červnu, poté co Grok odpověděl na dotaz, že v roce 2016 došlo k více politickému násilí ze strany pravice než levice, Musk reagoval: „Velký fail, protože to je objektivně nepravdivé. Grok papouškuje tradiční média. Pracujeme na tom.“





