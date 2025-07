Nepřijatelné útoky na Apolenu Rychlíkovou

Turek, jeho političtí spojenci a nohsledi vedou úpornou informační válku, kdy se snaží vykreslovat svého guru jako oběť politické manipulace, často podkládají serveru PageNotFound vyloženě konspirační motivy a zaúkolování.

Což je absurdní už je proto, že to není tak dlouho, co Apolena a PNF psali u kauze učitelského úvazku premiéra Petra Fialy a vztekali se zas vládní představitelé. Ale budiž, to by ještě nebylo nic, co by překračovalo normální reakci politika na obvinění, která mohou ohrozit jeho kariéru.

Ale ta hnojometnost, kde se sexistické útoky, vedené až ke komické absurditě (kdo v sobě od devadesátek nosí jako případný komentář to, že je někdo "lesba"?? omg, předsedkyně krajněpravicové AfD je lesba!) prolínají s výhrůžkami, je naprosto a totálně za - proč to neříct - hranou. (K hranám se ještě vrátím.)



Argument, že je před volbami, je v českém kontextu trochu absurdní, protože u nás je *vždycky* před nějakými volbami. Že Filip Turek za Motoristy kandiduje v každých volbách, je problém téhle obskurní strany (jejich vymezení mi připomíná devadesátkové recesistické projekty jako Strana přátel piva nebo Nezávislá erotická iniciativa).

Zároveň jsou však tyto obavy srozumitelné, protože Motoristé sobě atraktivních tváří nemají nazbyt. Sám předseda Motoristů Petr Macinka, jehož reakce, když se zrovna nezaobírají "lízáním psích análů" (pro ty, kteří netuší, ano tohle skutečně napsal na Twitter), připomínají svým vršením pejorativních epitet druhorepublikovou publicistiku (opravdu nevím, k čemu jinému bych připodobnil obraty jako "propagátoři zkaženého světa a dekadentní progresivistické totality"), má charisma oddaného fámula Václava Klause v období definitivního úpadku - jímž také skutečně je.

Je pravděpodobné, že bez "hranaté legendy" mají Motoristé jen malou šanci se dostat do Sněmovny, protože jinak disponují poněkud obskurní sestavou, která nakonec ani k těm motorovým vozidlům nemá žádnou větší afinitu, a mohla by se objevit na různých těch kandidátkách Trikolory plus Svobodných plus whatever, které jsem tu zažili v minulosti.



Vždycky tak trochu platí, jaký lídr, takoví příznivci - také proto, že lídr si své příznivce formuje a oni formují jeho. Že se Turek a Macinka nejsou ochotni vůči odporným verbálním útokům a výhrůžkám násilí vedeným ve jménu prvního jmenovaného, vymezit, jasně naznačuje, že jim to vyhovuje - šikují své příznivci v semknutý útvar.

V souvislosti s celým tím (v podstatě hlavně juvenilním) kultem "hranatosti" jejich falanga velmi nevábně připomíná Sturmabteilung, ovšem působící na sítích místo pivnic. Politik, který nechává tohle na svou obranu bez ohrazení probíhat, by neměl zastávat jakoukoli veřejnou funkci, bez ohledu na to, co dalšího spáchal nebo nespáchal. Snadno si je totiž možné představit, jaké prostředky by se dotyčný nemusel zdráhat použít, kdyby se snad dostal k exekutivní funkci a někdo by o něm zase psal něco, co se mu nelíbí.