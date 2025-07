Putinův kulturní poradce navrhl obnovit cenzuru v rozsahu SSSR

9. 7. 2025

Ruské úřady by měly oficiálně vytvořit instituci cenzury, po vzoru sovětského Hlavního ředitelství pro ochranu státního tajemství v tisku, známého jako Glavlit, řekl Michail Švydkoj, zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace pro mezinárodní kulturní spolupráci. Ruské úřady by měly oficiálně vytvořit instituci cenzury, po vzoru sovětského Hlavního ředitelství pro ochranu státního tajemství v tisku, známého jako Glavlit, řekl Michail Švydkoj, zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace pro mezinárodní kulturní spolupráci.

Podle jeho názoru to ušetří poslance nutnosti neustále měnit současnou legislativu s cílem omezit distribuci uměleckých děl, "která může obsahovat dosud neformulované hrozby pro duchovní stav společnosti".

Švydkoj zdůrazňuje, že "počet požadavků na kulturní osobnosti, redaktory, producenty a vydavatele, které jsou z právního hlediska obtížně formalizovatelné, se nemůže zvyšovat donekonečna", neboť tento přístup ovlivňuje kvalitu děl a odrazuje od touhy tvořit. "Mnohem čestnější by bylo vrátit se k cenzuře, kterou by řešili profesionálové, a ne byrokraté různých resortů, kteří sami úplně nechápou, čeho by se měli bát, aby neztratili své místo," uvedl prezidentský poradce. Vyjádřil přesvědčení, že pouze oživení rozsáhlé instituce cenzury s "tisíci" specialistů "může udržet zdravé podmínky v tvůrčím prostředí". "Je docela možné, že mě trápí nostalgie. Ale... Existence censurního oddělení měla svou vlastní logiku. Předběžná cenzura chráněná před represivní cenzurou," uzavírá Švydkoj.

Návrh přišel uprostřed masového zabavování knih, zákazu písní, vystřihování scén z filmů a pronásledování divadelních režisérů. Cenzura, která je ústavou výslovně zakázána, se v zemi od začátku války na Ukrajině zintenzivnila. V prvních dnech invazi odsoudilo více než 18 000 ruských kulturních osobností. Následně začal Kreml požadovat, aby umělci, kteří odmítli opustit zemi, odjeli na Donbas a "činili pokání", aby jim bylo umožněno pokračovat ve vystupování, řekli účastníci hudební scény Meduze. Pracovníci filmového průmyslu poznamenali, že je nemožné natáčet filmy v Rusku bez souhlasu řady organizací, včetně FSB. Spisovatel Dmitrij Gluchovskij řekl, že ke každému televiznímu kanálu a streamovací platformě byli přiděleni příslušníci zvláštních služeb, aby kontrolovali scénáře, které již prošly interní cenzurou.

24. června schválila Státní duma návrh zákona zakazující promítání filmů, které "popírají nebo diskreditují ruské duchovní hodnoty". Předtím poslanci uložili organizátorům kulturních akcí - výstav, festivalů, koncertů - koordinovat témata a další parametry s orgány ministerstva vnitra.

