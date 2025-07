Film „Němá tajemství“ (2023, režie Tomáš Mašín, scénář Alice Nellis) kope za těžce nemocné a jejich právo na vlastní rozhodnutí o ukončení svého života

9. 7. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Svým způsobem tak nahrazuje práci, kterou u nás už dávno měli odvést medicínští odborníci a politici. Všiml jsem si filmu bohužel trochu opožděně, až když ho nedávno zařadila do programu ČT. Napínavé je čekání na pointu tohoto sympatického snímku, kde postavy působí věrohodně a přirozeně, včetně klasického manželského trojúhelníku. Obrovsky mne potěšilo, že policie nakonec věc odkládá, i přes to, že se nepochybně dozvěděla o smrti hlavního hrdiny pomocí „asistované“ sebevraždy. Pozn. JČ: Pro srovnání: V Anglii je dosud "asistovaná sebevražda" trestným činem, avšak 20. června 2025 anglická Dolní sněmovna schválila poměrem 314 ku 291 hlasům zákon " Terminally Ill Adults (End of Life)", který ji povoluje u smrtelně nemocných lidí. Zákonná procedura však není ještě u konce, zákon musí nyní projít diskusí v Horní sněmovně a pak se její pozměňovací návrhy vrátí do Dolní sněmovny. Asistovaná sebevražda u smrtelně nemocných lidí je povolena ve Skotsku zákonem z r. 2024.





Velmi pečlivě jsou ukázány poslední okamžiky jeho života, včetně onoho ideálního postupu, kdy si zcela příčetný pacient vpraví sám do žíly smrtící látku. Bohužel asistence byla pouze rodinná-amatérská. Ta profesionální by u nás stále byla označena patrně za trestný čin vraždy.

Je nesporně velkým přínosem, že se našli tvůrci, kteří nedají na hloupé předsudky dogmatiků, fanatiků..., kteří tvrdí, že člověk si musí život i přes neúměrné utrpění povinně odžít až do konce. Staví se tak za lidi, kteří před sebou díky svému (ne)zdraví už nevidí ŽÁDNOU rozumnou perspektivu.

Současný stav českého práva je pak nutí vzít si život nějakým šíleným způsobem – skokem z mostu či pod vlak, udušením se výfukovými plyny v autě nebo si třeba ustřelit hlavu, jak to nedávno udělal známý a oblíbený český herec. Možná jde o podobně významný filmový počin jakým bylo kdysi uvedení polského filmu Sexmise pro rozumné chápání ženské emancipace, feminismu.

A které státy v Evropě jsou chytřejší než my? Belgie, Nizozemí, Švýcarsko, Lucembursko, Španělsko, pokouší se Francie... Domnívám se, že by legislativa měla jít dokonce tak daleko, že bezdůvodné odmítnutí humání pomoci například při asistované sebevraždě by mělo být hodnoceno jako překročení zákona a tedy potrestáno. Že zákon musí být formulován tak, aby omezil možná pochybení na naprosté minimum je jasné a nemělo by to tedy být vůbec předmětem veřejné diskuse, ale tématem pro odborníky zdravotnické a právnické. Tím by toto nekalé zaklínadlo pominulo.

