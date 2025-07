Netanjahu se v USA veřejně zapřísáhl, že bude bojovat proti tomu, co nazývá „hanobením Izraele“ na internetu

9. 7. 2025

čas čtení 3 minuty



Na Kapitolu izraelský premiér prohlásil, že „démonizace Izraele“ vedla k poklesu podpory jeho země mezi americkými voliči, zejména demokraty





Benjamin Netanjahu v úterý prohlásil, že bude bojovat proti organizované kampani „hanobení a démonizace“ na sociálních sítích, která podle něj zodpovídá za pokles podpory Izraele mezi americkými voliči, zejména demokraty.



„Myslím, že dochází k koordinované snaze šířit na sociálních sítích očerňování a démonizaci Izraele,“ řekl izraelský premiér novinářům na Kapitolu poté, co byl požádán o reakci na průzkumy veřejného mínění, které ukazují odklon od historického trendu silné podpory Izraele.



„Je to cílené, je to financované. Je to zlovolné. Hodláme proti tomu bojovat, protože nic neporazí lži tak jako pravda, a my budeme šířit pravdu, aby ji všichni viděli, a jakmile se lidé seznámí s fakty, vyhrajeme na celé čáře. To hodláme dělat v nadcházejících měsících a letech.“ Benjamin Netanjahu v úterý prohlásil, že bude bojovat proti organizované kampani „hanobení a démonizace“ na sociálních sítích, která podle něj zodpovídá za pokles podpory Izraele mezi americkými voliči, zejména demokraty.„Myslím, že dochází k koordinované snaze šířit na sociálních sítích očerňování a démonizaci Izraele,“ řekl izraelský premiér novinářům na Kapitolu poté, co byl požádán o reakci na průzkumy veřejného mínění, které ukazují odklon od historického trendu silné podpory Izraele.„Je to cílené, je to financované. Je to zlovolné. Hodláme proti tomu bojovat, protože nic neporazí lži tak jako pravda, a my budeme šířit pravdu, aby ji všichni viděli, a jakmile se lidé seznámí s fakty, vyhrajeme na celé čáře. To hodláme dělat v nadcházejících měsících a letech.“



Jeho výroky následovaly po nedávném vítězství Zohrana Mamdaniho v demokratických primárkách na post starosty New Yorku, které podle komentátorů částečně podpořila kandidátova hlasitá podpora palestinských práv a kritika izraelské vojenské ofenzivy v Gaze.



Řada průzkumů ukazuje výrazný pokles podpory Izraele mezi voliči s demokratickými sklony uprostřed rostoucího znepokojení nad dopady války v nyní zdevastovaném pobřežním území Gazy. Probíhající válka si vyžádala asi 60 000 životů – většinu z nich Palestinců – a velká část obyvatelstva je ohrožena hladomorem.



Průzkum Gallup z března ukázal, že méně než polovina americké veřejnosti sympatizuje s postojem Izraele, což je nejnižší číslo zaznamenané od začátku průzkumů této organizace na dané téma. Demokratičtí voliči sympatizují s s Palestinci o 38 % víve než s Izraelci, což je obrácení trendu z průzkumu Gallup z roku 2013, kdy demokraté sympatizovali s Izraelci s náskokem 36 %.



Jiné průzkumy ukázaly podobné trendy, což vyvolává obavy o budoucnost tradiční silné podpory Izraele od obou hlavních amerických politických stran.



Izraelský premiér uvedl, že jeho vláda přijala návrh katarských zprostředkovatelů na nové příměří s Hamasem, který podle něj odpovídá návrhu Donalda Trumpa, zvláštního vyslance pro Blízký východ.

Benjamin Netanjahu předává Donaldu Trumpovi dopis s nominací na Nobelovu cenu během setkání v Bílém domě.



Witkoff na úterním zasedání vlády představil podmínky navrhované dohody o 60denním příměří, které by podle něj mělo být uzavřeno do konce týdne a které by zahrnovalo propuštění izraelských rukojmích.



„Deset živých rukojmích bude propuštěno, devět zemřelých bude vydáno,“ uvedl Witkoff. „Na pokyn prezidenta se setkáváme se všemi rodinami rukojmích, abychom je informovali, a věříme, že to povede k trvalému míru.“



Netanjahu řekl: „Přijali jsme návrh, který přišel od zprostředkovatelů. Je to dobrý návrh. Odpovídá původní myšlence Steva Witkoffa a myslíme si, že jsme se k ní přiblížili, a doufám, že se nám podaří překročit cílovou čáru.“





Rovněž uvedl, že očekává další setkání s americkým prezidentem během své současné návštěvy, která je již třetí od Trumpova inaugurace v lednu. Oba se setkali v pondělí večer v Bílém domě, kde Netanjahu předal Trumpovi dopis, v němž ho nominuje na Nobelovu cenu míru.





Zdroj v angličtině ZDE

0