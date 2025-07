Americký prezident se setkal s Donaldem Trumpem v Bílém domě

8. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům



Americký prezident Benjamin Netanjahu se setkal se svým milým asistentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Netanjahu, který většinu roku tráví v cizím domě v okupované Palestině, přijel projednat důležité záležitosti, jako je upřednostnění Izraele, jaderný útok na Teherán a vražda Zohrana Mamdaniho.



Před Bílým domem se shromáždili demonstranti, kteří požadovali Netanjahuovo zatčení za drobné přestupky, jako jsou válečné zločiny a genocida. Nějak zapomněli, že mezinárodní právo se nevztahuje na ty, kteří získali velké množství kompromitujících materiálů o americkém Kongresu.





V překvapivém projevu zdrženlivosti se úřady zdržely střelby do davu, protože si takové krveprolití chtějí schovat pro Gazu. Pokud se mě ptáte, demonstranti vyvázli lacino.



Trump se jako gentleman choval jako věrný služebník, vytáhl Netanjahuovi židli a podle zvyku mu poklepal na rameno. Oba pak povečeřeli a diskutovali o svých plánech pro Gazu, které zahrnují „soustředění“ celého obyvatelstva do „tábora“ z humanitárních důvodů. Buďte ujištěni, že se jedná pouze o dočasné opatření, než budou lidé nesprávné etnické příslušnosti dobrovolně vyčištěni z této země.



Klíčovým bodem diskuse bylo přeměnit Gazu na útočiště pedofilů s názvem „Trump Riviera“ a „Musk Smart Manufacturing Zone“. Netřeba dodávat, že Trump není nadšený názvem zóny inteligentní výroby, ale nikdo přece nebude dávat jeho jméno vedle slova „inteligentní“, že?



Trump, nevysvětlitelně populární influencer na sociálních sítích, nejlépe známý svým neúspěšným vztahem se Stormy Daniels, požadoval od svého šéfa záruky, že seznam Epsteinových klientů nikdy nebude zveřejněn. Netanjahu vysvětlil, že utajení seznamu bude bonusem závislým na výkonu, což znamená, že tlak je na něm.



Trump nyní musí vymyslet, jak MAGA vysvětlí, že bombardování Teheránu znamená dát Ameriku na první místo. Podbízet se davu může být tak těžké, ale alespoň to má své odměny...



Po večeři Netanjahu odvedl Trumpa do jedné z těch extravagantních vil s tajnými kamerami, jako poděkování za jeho loajalitu. Dojemné, že?

