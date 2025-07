Trump zvažuje další sankce proti Rusku a stěžuje si, že Putinovo chování je „milé“, ale „bezvýznamné“

8. 7. 2025

Trump „není spokojen“ s Putinem, a říká, že jakékoli potenciální kroky budou „malým překvapením“



V rozhovoru s novináři Trump řekl, že „není spokojen“ s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, a poznamenal, že týdenní ztráty na Ukrajině nyní dosahují 7 000 lidí.



„Nejsem spokojen s Putinem. To vám mohu říct už teď, protože zabíjí spoustu lidí, a mnoho z nich jsou jeho vojáci, jeho vojáci a jejich vojáci. A nyní je to až 7 000 týdně,“ řekl Trump. V rozhovoru s novináři Trump řekl, že „není spokojen“ s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, a poznamenal, že týdenní ztráty na Ukrajině nyní dosahují 7 000 lidí.„Nejsem spokojen s Putinem. To vám mohu říct už teď, protože zabíjí spoustu lidí, a mnoho z nich jsou jeho vojáci, jeho vojáci a jejich vojáci. A nyní je to až 7 000 týdně,“ řekl Trump.





Když ho novináři tázali na možné kroky, Trump odmítl upřesnit a řekl: „To vám neřeknu, chceme mít malé překvapení.“



Trump pochválil ukrajinský odpor a ocenil vojenskou pomoc USA: „Ukrajinci jsou stateční, ale my jsme jim dali to nejlepší vybavení, jaké kdy bylo vyrobeno.“



Zde je několik dalších Trumpových komentářů k Putinovi. O ruské invazi na Ukrajinu řekl:



„To byla válka, která se nikdy neměla stát. Umírá spousta lidí a měla by skončit.



Pokud chcete znát pravdu, Putin na nás hází spoustu lží. Vždycky se tváří velmi mile, ale nakonec to nemá žádný význam.“





Na otázku, zda chce další sankce proti Rusku, odpověděl: „Zvažuji to.“





