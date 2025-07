Rusko provedlo po Trumpově kritice Putina rozsáhlý útok na Ukrajinu

9. 7. 2025

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko se pokusilo zasáhnout 741 cílů pomocí 728 dronů a 13 raket



Navzdory ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Vladimir Putin „na nás hází spoustu keců“, Rusko v noci pokračovalo v útocích na Ukrajinu největším útokem dronů od začátku války.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ráno uvedl, že Rusko se pokusilo zasáhnout 741 cílů pomocí 728 dronů a 13 raket. Dodal:



„Naši partneři vědí, jak vyvinout tlak, který donutí Rusko přemýšlet o ukončení války, a ne o zahájení nových útoků.



Útok byl tak intenzivní, že sousední Polsko vyslalo své letouny a letouny spojenců, aby zajistily bezpečnost polského vzdušného prostoru.



Zelenskyj argumentoval, že pokračující agrese Ruska je „dalším důkazem nutnosti sankcí – tvrdých sankcí proti ropě, která již více než tři roky války zásobuje moskevský válečný stroj penězi“.

Trump kritizuje Putina a slibuje Ukrajině 10 raket Patriot



Americký prezident tvrdí, že Putin „na nás hází spoustu keců“, ukrajinští představitelé ale označují počet raket za „mizivý“.



Donald Trump vyjádřil svou frustraci z Vladimira Putina a slíbil, že Ukrajině pošle 10 raket Patriot, poté co v pondělí oznámil, že dodávky amerických zbraní budou obnoveny několik dní poté, co byly zastaveny Pentagonem, podle úředníka obeznámeného s touto záležitostí.



Trump na úterním zasedání vlády řekl, že je stále více frustrován ruským lídrem. „Putin na nás hází spoustu keců, pokud chcete znát pravdu. Vždycky je velmi milý, ale nakonec to nemá žádný význam,“ řekl.



Na otázku, zda chce další sankce proti Rusku, Trump odpověděl: „Zvažuji to.“ V pondělí řekl, že je „zklamán“ ruským prezidentem a že pošle na Ukrajinu „více zbraní“.



„Pošleme jim další zbraně, které máme. Musí se umět bránit. Teď dostávají velmi tvrdé rány,“ řekl Trump spolu s americkou a izraelskou delegací.



Ukrajinští představitelé v úterý uvedli, že jsou vděční za obrat amerického prezidenta, ale počet raket Patriot dodávaných do Kyjeva označili za „zanedbatelný“. Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že se snaží vyjasnit podrobnosti.



V prohlášení ministerstvo uvedlo, že neobdrželo oficiální oznámení o změně politiky a že pro Ukrajinu je „kriticky důležité“ mít „stabilitu, kontinuitu a předvídatelnost“ v dodávkách zbraní, zejména systémů protivzdušné obrany.



Prohlášení dodalo: „Jsme vděční Spojeným státům za veškerou podporu a vysoce oceňujeme úsilí amerických partnerů o dosažení skutečného míru.“



Americký zpravodajský web Axios uvedl, že Trump souhlasil s okamžitým odesláním 10 raket Patriot – o 20 méně než původní počet, který byl připraven k dodání minulý týden, ale zásilka byla zastavena na polsko-ukrajinské hranici. Slíbil také, že najde další dodavatelské kanály, uvedl web. Úředník později tuto informaci potvrdil. Ukrajina má podle odhadů osm baterií Patriot, každá v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, které odpalují protiraketové střely.



Trumpův slib přišel po sedmihodinovém ruském leteckém útoku na Kyjev ve čtvrtek v noci, při kterém bylo nasazeno více než 550 dronů a balistických raket. Ukrajinští představitelé se zdráhali hovořit o svých vlastních zásobách, ale naznačili, že 10 nových raket Patriot bude stačit pouze k neutralizaci jednoho velkého nočního leteckého útoku.



Koordinovaný útok Ruska minulý týden se odehrál několik hodin po telefonickém rozhovoru Trumpa a Putina. V pondělí Trump řekl, že USA pošlou „především obranné zbraně“. „V tom chaosu umírá tolik lidí,“ řekl.



Americké ministerstvo obrany uvedlo, že „další obranné zbraně“ budou nyní dodány na Ukrajinu „na pokyn prezidenta Trumpa“. K obratu došlo po pátečním telefonátu mezi Trumpem a Volodymyrem Zelenským, který ukrajinský prezident označil za dosud nejlepší rozhovor.



Pete Hegseth, americký ministr obrany, minulý týden zastavil dodávky protiletadlových střel a další přesné munice, včetně zásilky, která čekala na polsko-ukrajinské hranici. Tvrdil, že tento krok byl nezbytný, protože zásoby Pentagonu se tenčí.



USA mají k dispozici pouze asi 25 % raket Patriot, které potřebují pro všechny vojenské plány Pentagonu, poté co v posledních měsících vyčerpaly zásoby na Blízkém východě. Objevily se obavy, že by to mohlo ohrozit potenciální operace USA, dodaly zdroje.



Rozhodnutí o pozastavení pomoci učinil náměstek ministra obrany Stephen Feinberg. Hegseth poté Feinbergovo rozhodnutí schválil. To vyvolalo zděšení v Kyjevě a překvapení demokratů v Kongresu, kteří uvedli, že neexistují žádné důkazy o tom, že by zásoby zbraní USA klesaly. Nespokojeni byli také evropští spojenci Ukrajiny.



Vojenská podpora byla slíbena loni Bidenovou administrativou a schválena Kongresem. Zahrnovala 30 raket Patriot, 8 400 dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm, 142 raket Hellfire a 252 raket pro systémy řízeného vícenásobného odpalu.



Jurij Sak, poradce ukrajinského ministerstva pro strategický průmysl, uvedl, že je vděčný, že Trump „něco dal“. „V této fázi nejde o množství. Jde o ochotu USA pokračovat v podpoře Ukrajiny. Několik dní, kdy došlo k pauze, způsobilo mnoha lidem v Kyjevě nervové zhroucení.“



Sak připustil, že počet nových amerických raket Patriot je „zanedbatelný“. „Dnes je jich 10. Zítra možná 20. Je to pozitivní signál, ale nestačí to k obraně našich měst,“ řekl.



Ukrajině docházejí protiletadlové rakety Patriot, které hrají klíčovou roli při sestřelování ruských balistických raket. Od ledna a Trumpova návratu do Bílého domu Kreml eskaloval bombardování ukrajinských civilistů.



V neděli zemřela jedna osoba a více než 60 bylo zraněno po vlně ruských dronů, které zasáhly Charkov, druhé největší město země, a Záporoží. Útok na Kyjev z minulého týdne způsobil rozsáhlé škody, trosky dopadly na školu, zapálily auta a poškodily okna a balkony.



V posledních měsících se Zelenskyj snažil napravit své vztahy s Trumpem po jejich katastrofálním setkání koncem února v Bílém domě, kdy viceprezident JD Vance obvinil ukrajinského lídra z nevděčnosti.



Zelenskyj ocenil Trumpovo vedení, souhlasil s návrhem USA na 30denní příměří a podepsal dohodu, která americkým investorům umožňuje přístup k cenným nerostným surovinám Ukrajiny. Není jasné, zda to stačí k zvrácení Trumpova zjevného obratu směrem k Moskvě. Putin mezitím odmítl příměří a nadále trvá na kapitulace Kyjeva.



Kreml v úterý uvedl, že „úplné objasnění“ toho, jaké zbraně USA posílají do Kyjeva, bude nějakou dobu trvat. „Existuje mnoho protichůdných informací,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a obvinil Evropu z „zásobování“ Ukrajiny zbraněmi.



Německý kancléř Friedrich Merz nabídl, že od USA koupí baterie Patriot a pošle je na Ukrajinu. Trump podle agentury Axios v nedávném telefonátu Merzovi řekl, že Německo by místo toho mělo prodat jednu ze svých baterií, a navrhl, že USA a Evropa by se mohly o náklady podělit.



Ve středu se Zelenskyj zúčastní mezinárodního summitu o pomoci, který se koná v Římě a jehož cílem je pomoci Ukrajině v poválečné obnově. Jeho ministr obrany Rustem Umerov bude jednat s generálem Keithem Kelloggem, Trumpovým vyslancem na Ukrajině, kde se pravděpodobně bude diskutovat o obnovení dodávek ze Spojených států.



Ve videoprohlášení Zelenskyj uvedl, že jeho země pracuje na odražení neúnavných ruských leteckých útoků. „Vše, co souvisí s protivzdušnou obranou, je dnes naší nejvyšší prioritou – protivzdušné systémy, rakety pro ně a protivzdušná obrana pomocí dronů,“ řekl.





„Krok za krokem uzavíráme mezeru ve financování výroby dronů a stíhacích dronů a plníme ukrajinské výrobní linky konkrétními zakázkami.“





