Izraelský plán na nucené přesídlení obyvatel Gazy je „návodem k zločinům proti lidskosti“

8. 7. 2025

Palestinci by před vstupem prošli „bezpečnostní kontrolou" a jakmile by se dostali dovnitř, nesměli by odejít, řekl Katz na briefingu pro izraelské novináře.





Izraelské síly by kontrolovaly okolí tábora a nejprve by do něj „přemístily“ 600 000 Palestinců, řekl Katz, převážně lidí, kteří jsou v současné době vysídleni v oblasti al-Mawasi. Nakonec by tam bylo ubytováno celé obyvatelstvo Gazy a Izrael má v úmyslu realizovat „emigrační plán, který se uskuteční“, citoval ho Haaretz.





Od začátku roku, kdy Donald Trump navrhl, aby velký počet Palestinců opustil Gazu, aby se pásmo „vyčistilo“, izraelští politici včetně premiéra Benjamina Netanjahua nadšeně prosazují nucené deportace, které často prezentují jako projekt USA.





Katzův plán porušuje mezinárodní právo, uvedl Michael Sfard, jeden z předních izraelských právníků v oblasti lidských práv. Je také v přímém rozporu s tvrzením izraelského vojenského velení, které několik hodin předtím v dopise uvedlo, že Palestinci byli vysídleni pouze v rámci Gazy, a to pro jejich vlastní ochranu.





„(Katz) představil operační plán zločinu proti lidskosti. Není to nic jiného,“ uvedl Sfard. „Jde o přesun obyvatelstva na jižní cíp pásma Gazy v rámci přípravy na deportaci mimo pásmo.





„Zatímco vláda stále nazývá deportaci „dobrovolnou“, lidé v Gaze jsou vystaveni tolika donucovacím opatřením, že žádný odchod z pásma nelze z právního hlediska považovat za dobrovolný.





„Když vyženete někoho z jeho domoviny, jedná se v kontextu války o válečný zločin. Pokud se to děje v takovém měřítku, jak plánuje on, stává se to zločinem proti lidskosti,“ dodal Sfard.





Katz představil své plány pro Gazu krátce před příjezdem Netanjahua do Washingtonu, kde se setká s Donaldem Trumpem a bude pod silným tlakem, aby souhlasil s dohodou o příměří, která by ukončila nebo alespoň pozastavila 21 měsíců trvající válku.





Práce na „humanitárním městě“, které je jádrem Katzových plánů, by mohly začít během příměří, uvedl ministr obrany. Netanjahu vede snahy o nalezení zemí, které by byly ochotny „přijmout“ Palestince, dodal.





Izraelští politici, včetně ministra financí Bezalela Smotricha, jsou také nadšenými zastánci nových izraelských osad v Gaze.





Plány na výstavbu táborů nazývaných „humanitární tranzitní zóny“, které by měly sloužit k ubytování Palestinců uvnitř a případně i vně Gazy, byly podle pondělní zprávy agentury Reuters již dříve předloženy Trumpově administrativě a projednány v Bílém domě.





Plán v hodnotě 2 miliard dolarů nesl název Gaza Humanitarian Foundation (GHF) a byl podporován USA, uvedla agentura Reuters. GHF popřela, že by předložila návrh, a uvedla, že snímky, které viděla agentura Reuters a které plán představovaly, „nejsou dokumentem GHF“.





Obavy z izraelských plánů na vysídlení Palestinců již dříve vyvolaly vojenské rozkazy k operaci zahájené na jaře tohoto roku.





Sfard zastupoval tři záložníky, kteří podali žalobu k izraelským soudům a požadovali, aby armáda zrušila rozkazy k „mobilizaci a soustředění“ civilního obyvatelstva Gazy a zakázala jakékoli plány na deportaci Palestinců z pásma Gazy.





V dopise reagujícím na jejich tvrzení úřad izraelského náčelníka generálního štáru Eyal Zamir uvedl, že vysídlení Palestinců nebo soustředění obyvatelstva v jedné části Gazy nejsou mezi cíli operace.





Toto prohlášení je přímo v rozporu s výroky Katze, uvedl profesor Amos Goldberg, historik holocaustu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.





Ministr obrany představil jasné plány na etnické čistky v Gaze, uvedl Goldberg, a na vytvoření „koncentračního tábora nebo přechodného tábora pro Palestince před jejich vyhoštěním“.





„Není to ani humanitární zařízení, ani město,“ řekl o Katzově plánované zóně pro Palestince. „Město je místo, kde máte možnost pracovat, vydělávat peníze, navazovat kontakty a svobodně se pohybovat. Jsou tam nemocnice, školy, univerzity a úřady. To ale není to, co mají na mysli. Nebude to místo vhodné k životu, stejně jako nejsou vhodné k životu současné ‚bezpečné zóny‘.“





Katzův plán také vyvolal okamžitou otázku, co se stane s Palestinci, kteří odmítnou uposlechnout izraelský rozkaz přestěhovat se do nového areálu, řekl Goldberg. „Co se stane, pokud Palestinci toto řešení nepřijmou a vzbouří se, protože nejsou zcela bezmocní?“