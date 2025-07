KVIFF 2025: Film o oběti alkoholismu

8. 7. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Jak říkají četní čeští filmoví režiséři, český (a vlastně i slovenský) film nedokáží řádně reagovat na současnost a pořád se utíkají do historie, především do období komunismu. Jak to shrnula česko-vietnamská režisérka Diana Cam Van Nguyen, český film má tři proudy: 1. sociální drama z vesnice, 2. historické filmy z komunismu 3. animaci.

Tak retrospektivním filmem z komunismu je i slovenský hudební velkofilm Duchoň, omluvou pro slovenské tvůrce snad může být, že zpěvák Karel Duchoň (1950-1985) byl skutečně významnou slovenskou celebritou a zpíval dobře, měl pěkný hlas. Film Petera Bebjaka se opírá o divadelní hru o Duchoňovi od Jiřího Havelky a Roberta Mankoveckého Zem pamätá – a je to v podstatě muzikál.