Předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson požaduje zveřejnění dokumentace o Epsteinovi uprostřed vlny odporu proti Trumpovi

16. 7. 2025

Trump čelí rostoucí nelibosti kvůli rozhodnutí své ministryně spravedlnosti Pam Bondiové tyto informace nezveřejnit



Mike Johnson, předseda americké Sněmovny reprezentantů, vyzval ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo dokumenty týkající se skandálního finančníka Jeffreyho Epsteina, čímž se rozešel s Donaldem Trumpem v otázce, která rozbouřila pravicovou základnu prezidenta.



K tomuto kroku dochází v době, kdy Trump čelí rostoucí kritike ze strany konzervativců, kteří očekávali, že zveřejní vše, co je známo o Epsteinovi, který spáchal sebevraždu v roce 2019 ve federální vazbě, kde čelil obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.





Minulý týden ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že jeho smrt byla sebevražda a že navzdory konspiračním teoriím, které tvrdí opak, neexistuje žádný seznam jeho klientů, který by měl být zveřejněn, ani nebudou zveřejněny žádné další informace o případu. Konzervativní spojenci prezidenta od té doby kritizují jeho i ministryni spravedlnosti Pam Bondi za to, co považují za neprůhledné vyšetřování případu, slib jehož objasnění byl součástí Trumpovy volební kampaně.



„Je to velmi citlivé téma, ale měli bychom vše zveřejnit a nechat rozhodnout lidi,“ řekl Johnson pravicovému podcasterovi Benny Johnsonovi v rozhovoru zveřejněném v úterý.



„Souhlasím s názorem, že to musíme zveřejnit.“



S odkazem na komentář Bondiové pro Fox News z letošního roku, že seznam Epsteinových klientů „právě leží na mém stole k prozkoumání“, Johnson řekl: „Musí vystoupit a vysvětlit to všem.



„Ministerstvo spravedlnosti se musí soustředit na hlavní priority. Pojďme to vyřešit,“ dodal předseda.



Dříve toho dne republikáni zamítli pokus demokratů vložit do legislativy ustanovení, které by vyžadovalo zveřejnění spisů souvisejících s případem Epsteina. Menšinová strana je však odhodlána tuto otázku udržet naživu a demokraté ve výboru pro soudnictví Sněmovny reprezentantů požadují, aby republikánský předseda výboru Jim Jordan, spojenec Trumpa, uspořádal slyšení s Bondiovou a jejím zástupcem, jakož i s vedoucími představiteli FBI, aby zodpověděli otázky týkající se Epsteina.



Trump se snažil uklidnit rozruch, který vypukl v jeho táboře příznivců hnutí Maga v souvislosti s těmito závěry ministerstva spravedlnosti. O víkendu napsal na Truth Social: „Před rokem byla naše země MRTVÁ, teď je to ‚NEJŽHAVĚJŠÍ‘ země na světě. Ať to tak zůstane a neztrácejme čas a energii na Jeffreyho Epsteina, na někoho, koho nikdo nezajímá.“





Při odletu z Bílého domu do Pittsburghu v úterý ráno Trump Bondiovou bránil, ale naznačil, že by mohly být zveřejněny další dokumenty. „Zvládla to velmi dobře a bude to na ní. Cokoli považuje za důvěryhodné, měla by zveřejnit,“ řekl.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

