USA: Protesty proti válce v Íránu organizovaly radikální proteheránské skupiny

16. 7. 2025

Koncem června, kdy USA provedly svou operaci Půlnoční kladivo, aby zabránily Íránu získat jaderné zbraně, nebyly rozsáhlé protesty na podporu Teheránu organické, upozorňuje Sheila Nazarian. Koncem června, kdy USA provedly svou operaci Půlnoční kladivo, aby zabránily Íránu získat jaderné zbraně, nebyly rozsáhlé protesty na podporu Teheránu organické,

Byly podníceny třemi radikálními organizacemi hluboce napojenými na zahraniční režimy: Národní íránsko-americkou radou (NIAC), Koalicí ANSWER a – v případě protestu ve Washingtonu, D.C. – mešitou v Manassasu. Tyto skupiny poskytovaly logistickou, finanční a komunikační podporu protestům, které odrážely ideologické linie íránského režimu.

Bohužel je to součást širšího trendu, kdy naši protivníci využívají naše procesy a svobody proti nám k rekrutování zastánců a k tomu, aby propaganda jejich vlád vypadala jako organické a domácí rozhořčení mezi Američany.

NIAC se prezentuje jako most mezi íránskými Američany a americkými tvůrci politiky. Jeho výsledky však vyprávějí jiný příběh. Hooverův institut jej označil za "(de facto) lobby íránského režimu na Západě" a poznamenal, že NIAC byl údajně vytvořen za přispění tehdejšího íránského ministra zahraničí Džaváda Zarífa, s agendou normalizace americko-íránských vztahů pod rouškou obchodu a diplomacie, přičemž ignoruje porušování lidských práv.

V roce 2020 senátoři Tom Cotton (R-Ark.), Mike Braun (R-Ind.) a Ted Cruz (R-Texas) požadovali, aby ministerstvo spravedlnosti prošetřilo NIAC a jeho přidruženou organizaci NIAC Action kvůli možnému porušení zákona o registraci zahraničních agentů, s odkazem na jeho důsledné opakování teheránské propagandy. NIAC se dlouho vyhýbal serióznímu zkoumání, ale během operace Midnight Hammer se jeho priority staly zřejmými.

28. června pomohl propagovat "Národní pochod na Washington" tím, že se spojil s koalicí ANSWER a dalšími v celostátní výzvě k protestům pod heslem "Zastavte válku proti Íránu". Nebyly to spontánní projevy amerického veřejného mínění – řídily se scénářem navrženým v Teheránu. Půl století koordinovaných zpráv NIAC se zájmy režimu naznačuje, že tyto protesty byly zinscenované, nikoli organické.

Koalice ANSWER se také ukázala jako ohromující vektor zahraničního vměšování do americké protestní kultury. Ačkoliv se kdysi zaměřovala na protiválečné poselství sahající až k 11. září, od té doby se stala kanálem pro autoritářskou propagandu, prosazující pročínské, protiizraelské a proíránské narativy.

Skupina je financována technologickým milionářem Nevillem Singhamem, který se sám označuje za maoistu. Podle nedávno odtajněných zjištění Sněmovny reprezentantů a New York Times Singham nasměroval nejméně 1,8 milionu dolarů do médií a aktivismu v souladu s tématy Komunistické strany Číny. ANSWER také pracovala na velkých protiizraelských demonstracích v souladu s organizacemi Američtí muslimové pro Palestinu a Studenti za spravedlnost v Palestině, které Kongres spojil s Hamásem a Íránem.

Když operace Půlnoční kladivo začala, aktivisté ANSWER šířili transparenty, najímali si dopravu a zesilovali výzvy k ukončení amerických akcí "proti Íránu", to vše v dokonalém souladu se strategickým narativem Teheránu. To není občanský disent; je to ze zahraničí podporovaná ideologická válka, která se vede na americké půdě.

Mezitím v severní Virginii mešita Manassas, vedená imámem Abolfazlem Bahramem Nahidianem, fungovala jako domácí centrum extremistické ideologie. Mešita je financována Íránem, na počátku roku 2000 obdržela téměř 200 000 dolarů od Alaviho Nadace, známé nastrčené organizace. Vnitřek samotné mešity je vyzdoben "mučedníky" íránských Islámských revolučních gard, vystřihovánkami ajatolláha Chomejního v životní velikosti a vlajkami Íránské islámské republiky.

Daoud Salahuddin, který v roce 1980 zavraždil protirežimního bývalého íránského diplomata, žil s imámem Nahidianem a pracoval pro něj, byl Nahidianem naverbován k prochomejníovskému aktivismu a strávil nějaký čas v íránském studentském centru provozovaném Nahidianem, které bylo používáno jako dějiště pro prochomejníovské demonstrace.

V rámci příprav na operaci Midnight Hammer mešita spolupracovala na letácích pro protesty "Ruce pryč od Íránu" v oblasti Washingtonu, D.C., včetně akcí před Bílým domem. Nejednalo se o okrajové události; byly prodlouženou rukou ideologického aparátu íránského režimu, inscenované pod praporem náboženského shromáždění a maskované jako aktivismus zdola.

Proíránský dav možná používá jazyk občanského rozhořčení, ale zahraniční vazby vyprávějí skutečný příběh. Je načase, aby Kongres, kontrolní agentury a občanská společnost překlasifikovaly takové demonstrace jako organizované operace zahraničního vměšování a odpovídajícím způsobem reagovaly. Národní bezpečnost není jen o raketových základnách a uranových odstředivkách; je také o ochraně našeho demokratického procesu před nepřáteli, kteří by se ho chtěli zmocnit.

Americký lid, který je ovlivňován mediálními osobnostmi, jako je Tucker Carlson (který nedávno natočil přátelský rozhovor s íránským prezidentem), si zaslouží vědět, kolik zahraničních peněz je rozdělováno, aby se změnil názor Američanů. Když si skupiny jako NIAC, ANSWER a mešita v Manassasu nárokují plášť prodemokratické obhajoby, je to nejen zrada pravdy, ale i národní bezpečnosti.

Americký lid si zaslouží čestnou diskusi, ne uměle vytvořený souhlas. V tomto okamžiku, kdy se Írán vynořuje jako genocidní hrozba a slibuje, že "vymaže Izrael z mapy", musíme tyto kampaně pojmenovat jako to, čím jsou: Snahy o získání vlivu kontrolované ze zahraničí, které prosakují do naší politiky a do ulic.

Zdroj v angličtině: ZDE

