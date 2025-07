Nejméně 20 Palestinců zahynulo při tlačenici v místě distribuce potravin v jižní Gaze

16. 7. 2025

čas čtení 4 minuty





Strážci Gazské humanitární nadace použili proti davu slzný plyn nebo pepřový sprej, uvedly zdravotnické úřady a svědci





Nejméně 20 Palestinců zahynulo při tlačenici v místě distribuce potravin v jižní Gaze, které provozuje Gazská humanitární nadace podporovaná USA. K incidentu došlo poté, co strážci GHF použili slzný plyn nebo pepřový sprej proti hladovým davům, které dorazily do centra, uvedly palestinské zdravotnické úřady a svědci.



Devatenáct lidí bylo ušlapáno a jeden bodnut nožem při „chaotickém a nebezpečném náporu“ ve středu ráno, uvedla GHF v prohlášení. Na otázky týkající se použití pepřového spreje nebo slzného plynu jejími zaměstnanci v místě poblíž Khan Younis nereagovala.

Patnáct lidí zemřelo na udušení poté, co byl na dav vystřelen slzný plyn, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve svém prohlášení. Nejméně 20 Palestinců zahynulo při tlačenici v místě distribuce potravin v jižní Gaze, které provozuje Gazská humanitární nadace podporovaná USA. K incidentu došlo poté, co strážci GHF použili slzný plyn nebo pepřový sprej proti hladovým davům, které dorazily do centra, uvedly palestinské zdravotnické úřady a svědci.







„Všech 15 lidí dorazilo do nemocnice již mrtvých s jasnými příznaky nedostatku kyslíku. Jsou vidět modré skvrny, zvratky, modré rty, oteklé obličeje – všechny příznaky udušení,“ řekl Dr. Mohammed Zaqqout, ředitel nemocnic v Gaze. „Nemohli jsme zachránit žádného z 15 přijatých, protože byli již při příjezdu mrtví.“



Tyto úmrtí znamenají smutný milník pro Palestince ve válce, ve které izraelské útoky již zabily více než 58 000 lidí, z nichž většina byli civilisté. V úterý bylo podle zpráv zabito 13 členů jedné rodiny, včetně sedmi dětí, když izraelský letecký úder zasáhl jejich dům ve východní části města Gaza. Některé oběti byly ponechány zemřít pod troskami, protože izraelská armáda pomocí úderů dronů bránila záchranářům v přístupu na místo neštěstí po dobu zhruba osmi hodin, uvedli místní záchranáři a příbuzní obětí pro deník Haaretz.



Od začátku operací GHF koncem května zabily izraelské síly nejméně 800 Palestinců, kteří se snažili získat potraviny. Mnozí z nich se pokoušeli dostat k distribučnímu místu GHF. Úmrtí ve středu byla první na místě kontrolovaném ozbrojenými bezpečnostními strážci organizace. Zdravotnické úřady v Gaze také uvedly, že se jednalo o první úmrtí „v důsledku udušení a těžkých tlačenic“.



„Jedná se o mechanismus zabíjení,“ řekl Zaqqout. „Nikdo by neriskoval život, pokud by nehynul hlady a bylo mu jedno, zda při pokusu o získání jídla zemře. Je to nejhorší druh ponížení, jaké může člověk zažít.“



GHF, začínající organizace bez zkušeností s distribucí potravin v komplexních konfliktních zónách, tvrdí, že nenese žádnou odpovědnost za úmrtí mimo své území. Trumpova administrativa v úterý oznámila, že organizaci daruje 30 milionů dolarů, což demokratický senátor Chris Van Hollen označil za „pobuřující“.



Van Hollen označil GHF za „temnou skupinu stojící v centru plánu nahradit humanitární organizace v Gaze žoldáky, což vede k zabíjení hladovějících civilistů, kteří se snaží získat jídlo“.



„Daňoví poplatníci by za tento skandál neměli platit,“ uvedl senátor v příspěvku na sociálních sítích.



V jednom videu zveřejněném na sociálních sítích, které nebylo možné okamžitě ověřit, muž popsal, jak strážci vypouštěli slzný plyn na dav, který byl již vyčerpaný z běhu o omezenou pomoc.



„Běžel jsem jako všichni ostatní, abych se dostal k bráně [na místo],“ řekl.

„Lidé se u brány mačkali a oni [strážci] na nás začali vypouštět slzný plyn.“



GHF uvedla, že poprvé od zahájení operací identifikovala v davu ozbrojené osoby a zabavila jednu zbraň.



Bez uvedení podrobností nebo důkazů tvrdila, že lidé s vazbami na Hamás „podněcovali nepokoje“.



Organizace provozuje pouze čtyři místa, kde zásobuje 2 miliony lidí, a to na území, kde panuje extrémní hlad a odborníci na potravinovou bezpečnost varují před hrozícím hladomorem. Odborníci na potravinovou bezpečnost tvrdí, že v systému se pouze čtyřmi místy, která jsou otevřena na krátkou dobu a nepravidelně a zásobují stovky tisíc zoufale hladových lidí, jsou úmrtí nevyhnutelná.



V rámci modelu pomoci, který provozují OSN a velké mezinárodní humanitární organizace a který během téměř 20 měsíců války zajišťoval potraviny pro Palestince, bylo k distribuci potravin do komunit využíváno více než 400 distribučních míst.





Izraelské úřady tvrdily, že nový systém pomoci je nutný, protože Hamás pomoc zneužívá, ale nepředložily žádné důkazy na podporu tvrzení, že pečlivě kontrolované dodavatelské řetězce OSN a humanitárních organizací byly narušeny.





Zdroj v angličtině ZDE

-1