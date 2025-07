Izraelský útok na katolický kostel v Gaze zabil dva lidi a zranil kněze, jemuž papež František telefonoval každý den

Italská premiérka odsoudila útok na jediný katolický kostel v Gaze, při kterém byli zraněni duchovní a děti

Izraelský bezpilotní letoun dnes ráno zasáhl latinskou církev Svaté rodiny v Gaze a zranil několik civilistů, včetně faráře Gabriela Romanelliho.



Věřící se jen hodinu před útokem modlili za mír.

🚨BREAKING: An Israeli drone struck the Holy Family Latin Church in Gaza this morning, injuring several civilians including parish priest Fr. Gabriel Romanelli.



