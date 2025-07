Izraelský ministr: „Gaza musí zůstat v troskách po celá desetiletí“, zatímco při leteckém útoku zahynuly děti hledající vodu

17. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

V rozhovoru pro izraelskou televizi Channel 14 ministr energetiky Eli Cohen řekl, že „Gaza musí zůstat v troskách po celá desetiletí“ a že Izrael nepomůže s obnovou civilní infrastruktury. Izraelská armáda poškodila nebo zničila asi 90 % bytového fondu v pásmu Gazy, stejně jako většinu nemocnic a všechny školy a univerzity, včetně vodárenských zařízení a další základní infrastruktury. Asi dva miliony lidí musejí žít v troskách. Je třeba poznamenat, že Cohen je členem vládnoucí pravicové strany Likud vedené premiérem Benjaminem Netanjahuem, nikoli extremistického bloku náboženského sionismu, který je v koalici s Likudem. Cohen, bývalý účetní a učitel obchodu na Telavivské univerzitě, byl zařazen mezi stovku nejvlivnějších Izraelců, uvádí Juan Cole.

Držet dva miliony Palestinců v Gaze, z nichž polovina jsou děti, po desetiletí v troskách není cílem, který by si stanovili rozumní, civilizovaní a běžní evropští politici. Alespoň ne od 30. let 20. století. Pokud se takto otevřeně vyjadřuje i takový stoupenec Likudu jako Cohen, představte si, jak asi mluví členové vlády a poslanci z řad náboženského sionismu a židovské síly.

Také v neděli Associated Press informovala na základě svědectví Ramadana Nassara, že asi 14 dospělých přivedlo 20 dětí, aby si vyzvedly vodu z distribučního místa v Nusejrátu v centrální Gaze. Jako by z ničeho nic se objevila izraelská raketa, která zabila šest dětí a čtyři dospělé. AP uvádí, že izraelská armáda tvrdí, že šlo o technickou chybu. Takových chyb je zřejmě hodně, protože více než polovina z 58 000 Palestinců, které Izrael od října 2023 zabil, byly ženy a děti a mnoho dalších byli neozbrojení muži.

Většina vody v Gaze není pitná, protože Izrael úmyslně zničil čističky vody a podzemní voda je plná bakterií. Vodnatý průjem, který může vést k dehydrataci a dokonce ke smrti, je běžný u palestinského obyvatelstva v Gaze, včetně zranitelných kojenců a dětí.

Stejně jako civilizovaní politici nemluví o tom, že miliony lidí budou desítky let žít v troskách, civilizované armády nemají taková pravidla, která by umožňovala 20, 50 nebo dokonce 100 civilních obětí na každý militantní cíl.

NATO odmítá provádět společné vojenské operace s Izraelem kvůli těmto nepřijatelným pravidlům boje, za jejichž porušení by byl každý důstojník NATO postaven před vojenský soud.

Kromě toho palestinská média informovala, že izraelské letecké údery a útoky si v neděli vyžádaly 95 mrtvých, z toho 52 v Gaze.

V pondělí UNICEF oznámil, že během června zaznamenal 5 800 případů podvýživy u dětí v pásmu Gazy, jak uvádí IMEMC:

„Dětský fond OSN (UNICEF) v neděli oznámil, že během června bylo v pásmu Gazy diagnostikováno více než 5 800 dětí trpících podvýživou, a to uprostřed pokračující genocidy v Gaze a 18leté blokády. UNICEF uvedl, že více než 1 000 z těchto dětí trpí těžkou akutní podvýživou, a varoval, že se jedná o čtvrtý měsíc v řadě, kdy počet případů stoupá. UNICEF zdůraznil, že katastrofální podmínky v Gaze vyžadují naléhavou a rozsáhlou humanitární pomoc, a varoval, že děti čelí eskalujícímu ohrožení svého přežití v důsledku rozsáhlého hladomoru, který si již vyžádal četné životy, zejména mezi dětmi, a to kvůli tomu, co popsal jako vyhlazovací kampaň zahrnující systematické vyhladovění a dusivou blokádu.“

Těžká akutní podvýživa zahrnuje úbytek svalové hmoty a způsobuje trvalé poškození mozku. Celý text v angličtině Israeli Minister: 'Gaza must be in Ruins for Decades,' as Airstrike Kills Children seeking Water

