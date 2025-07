Renomovaný odborník na genocidu říká: „Poznám ji, když ji vidím“ – a spatřuji ji v izraelském útoku na Gazu

17. 7. 2025

čas čtení 7 minut

„Došel jsem k nevyhnutelnému závěru, že Izrael páchá genocidu na palestinském lidu.“ Přední odborník na holocaust a genocidu v úterý varoval, že pokračující „mlčení“ mnoha lidí z jeho oboru ohledně masakru Palestinců v Gaze ze strany Izraele „znemožňuje naplnění sloganu ‚nikdy více‘“, jak nastínil v článku pro New York Times, ve kterém vysvětlil, jak dospěl k závěru, že Izrael páchá genocidu v obléhané enklávě. „Jsem odborník na genocidu,“ zní titulek článku. „Poznám ji, když ji vidím.“ Stejně jako řada dalších odborníků, kteří se zpočátku zdráhali označit izraelský útok na Gazu za genocidu – termín, který v roce 1944 vytvořil polský právník Raphael Lemkin – profesor holocaustu a genocidy na Brownově univerzitě Omer Bartov postupně dospěl k závěru, že izraelská kampaň cíleného vyhladovění, bombardování civilní infrastruktury, nucené vysídlování a další útoky jsou genocidním násilím, když sledoval první měsíce války na konci roku 2023 a na začátku roku 2024, píše na webu Common Dreams Julia Conley.



V květnu 2024 napsal v deníku Times, že „již není možné popřít, že postup [izraelských obranných sil] je v souladu s prohlášeními izraelských představitelů záhy po útoku Hamásu, která naznačují genocidní úmysly“, včetně výhrůžky premiéra Benjamina Netanjahua, že promění Gazu v „ruiny“, a jeho výzvy izraelským občanům, aby nezapomněli „co vám udělal Amalek“– což je odkaz na biblický verš vyzývající Izraelity, aby v boji proti starodávnému nepříteli „zabili muže i ženy, kojence i nemluvňata“.

V té době bylo asi jednomu milionu Palestinců nařízeno, aby se přesunuli do takzvané „bezpečné zóny“ al-Mawasi, která se poté stala cílem četných útoků. Několik měsíců poté, co jeden z nejvyšších izraelských představitelů vyzval k „úplnému zničení“ Gazy, kde žije více než dva miliony lidí, Bartov dospěl k závěru, že „akce vlády lze chápat pouze jako realizaci vyjádřeného záměru učinit pásmo Gazy neobyvatelným pro palestinské obyvatelstvo“.

Napsal, že podle jeho interpretace chce Netanjahuova vláda „donutit obyvatelstvo k úplnému opuštění pásma“ a „oslabit enklávu bombardováním a závažným omezováním přístupu k potravinám, čisté vodě, hygienickým zařízením a lékařské pomoci do takové míry, že bude pro Palestince v Gaze nemožné udržet nebo obnovit svou existenci jako skupina“.

„Došel jsem k nevyhnutelnému závěru, že Izrael páchá genocidu na palestinském lidu,“ napsal Bartov s tím, že jeho hodnocení je hodnocením odborníka, který vyrostl v sionistické rodině, první polovinu života strávil v Izraeli, sloužil v izraelské armádě a zabýval se výzkumem holocaustu a dalších válečných zločinů.

„Byl to bolestivý závěr, kterému jsem se bránil, jak jen to šlo,“ napsal Bartov. „Ale už čtvrt století učím o genocidě. Když ji vidím, poznám ji.“

Dodal, že jeho závěr podporuje zničení odhadem 174 000 budov, což je 70 % všech budov v Gaze, zabití více než 58 000 lidí, z nichž téměř třetina byly děti a téměř 900 z nich bylo mladších jednoho roku, a vyvraždění více než 2 000 rodin.

Moderátorka CNN Christiane Amanpour poznamenala, že Bartov s ní loni v prosinci hovořil o svém závěru, že Izrael páchá genocidu.

„Pokud se podíváte na vzorec jednání izraelské armády, nejenže přesouvá obyvatelstvo, ale každá bezpečná zóna... bývá také bombardována a ostřelována,“ řekl tehdy.

„Ale také systematicky ničí univerzity, školy, mešity, muzea a samozřejmě nemocnice – vše, co přispívá ke zdraví a kultuře skupiny, a proto máme nyní populaci, která je zcela oslabena.“

Bartov zveřejnil svůj esej ve chvíli, kdy Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) oznámil, že zaznamenal smrt 875 Palestinců, kteří byli zabiti při hledání pomoci, přičemž drtivá většina z nich byla zabita u center pomoci zřízených Gaza Humanitarian Foundation (GHF), privatizovanou humanitární organizací podporovanou USA a Izraelem.

„K poslednímu smrtelnému incidentu došlo v pondělí 14. července kolem 9:00 ráno, kdy podle zpráv izraelská armáda střílela na Palestince, kteří hledali jídlo v areálu GHF v oblasti As Shakoush v severozápadní části Rafahu,“ uvedlo OHCHR v pondělí v souvislosti s útokem, při kterém zahynuli nejméně dva lidé a devět dalších bylo zraněno – jen několik dní poté, co nemocnice v Rafahu přijala více než 130 pacientů, z nichž většina utrpěla střelné zranění při pokusu dostat se k místům distribuce potravin.

V květnu loňského roku bývalý výkonný ředitel organizace Human Rights Watch Aryeh Neier, který se rovněž zdráhal použít termín „genocida“ v souvislosti s izraelským útokem na Gazu, uvedl, že ho k poznatku, že se jedná o genocidu, nakonec přesvědčila „dlouhodobá politika Izraele blokace přísunu humanitární pomoci“.

Izrael sice podporuje militarizovanou humanitární operaci GHF, ale i nadále blokuje humanitární pomoc v přístupu do Gazy přes hraniční přechody a brání zkušeným humanitárním organizacím v distribuci potravin hladovějícím Palestincům.

Izrael „vždy trval na tom, že jakákoli hrozba pro jeho bezpečnost musí být potenciálně považována za cestu k další Osvětimi“ a svůj útok na Gazu – o kterém on a jeho spojenci v USA a dalších západních zemích tvrdí, že je namířen proti Hamásu – vykreslil jako boj proti nepříteli srovnatelnému s nacisty.

„Každodenní scény hrůzy v Gaze, před nimiž je izraelská veřejnost chráněna autocenzurou vlastních médií, odhalují lži izraelské propagandy, že se jedná o obrannou válku proti nacistickému nepříteli,“ napsal Bartov.

Progresivní politický stratég Waleed Shahid naznačil, že Bartovovy závěry jsou v rozporu s nedávnými komentáři vůdce menšiny v americkém Senátu Chucka Schumera (D-N.Y.), který v březnu řekl, že termín „genocida“ v souvislosti s Gazou by měl být odmítnut jako antisemitismus.

Bartov varoval, že odmítnutí mnoha badatelů zabývajících se holocaustem politickými elitami v USA konfrontovat realitu izraelského útoku na Gazu může nakonec znemožnit „pokračovat ve výuce a výzkumu holocaustu stejným způsobem jako dosud“.

„Stejně znepokojivá je i vyhlídka, že studium genocidy jako celku nepřežije obvinění z antisemitismu, což nás připraví o klíčovou komunitu historiků a mezinárodních právníků, kteří by se postavili na stranu spravedlnosti v době, kdy nárůst netolerance, rasové nenávisti, populismu a autoritářství ohrožuje hodnoty, které byly jádrem těchto vědeckých, kulturních a politických snah 20. století,“ napsal Bartov.

Vyjádřil naději, že „nová generace Izraelců bude čelit své budoucnosti, aniž by se schovávala ve stínu holocaustu, i když bude muset nést skvrnu genocidy v Gaze spáchané jejím jménem“. „Izrael se bude muset naučit žít, aniž by se uchyloval k holocaustu jako ospravedlnění nelidskosti,“ dodal Bartov.

Celý text v anglickém originále Renowned Genocide Scholar Says 'I Know It When I See It'—And He Sees It in Israel's Assault on Gaza | Common Dreams

