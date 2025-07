Fraška v Bílém domě

17. 7. 2025

Jak si Trump sám vyrobil vlastní krizi kolem Epsteina







Kdyby to nebylo tak směšné, bylo by to tragické, píše David Aaronovitch. V posledních několika dnech se americká pravice pod heslem „Make America Great Again" (Udělejme Ameriku znovu velkou) snažila případ superbohatého muže, který po léta využíval své peníze k svému sexuálnímu uspokojování od velmi mladých žen a nezletilých dívek, přetvořit z traumatu obětí na frašku v Bílém domě. Tato aféra otřásla americkými médii a zastínila zpravodajství o přijetí zákona, který je opakem Robina Hooda a představuje masivní přerozdělení bohatství od chudých k bohatým, o chaosu kolem cel, o spektakulárních akcích maskovaných agentů ICE, kteří pronásledují pracující Američany, v jednom nedávném případě až k smrti. Chápete, o co jde, že? Je to přece jasné. Je to obrovská odvádění pozornosti a – pokud zapomenete na oběti – skvělá zábava.





Tak se bavme. Dosud byla hlavní mini ideologií stojící za konspiračními teoriemi kolem Epsteina myšlenka, že elitní demokraté a další liberálové nejsou jen politicky zkažení, ale také sexuálně zvrácení. Jeffrey Epstein byl jedním z nich, ale stal se příliš nebezpečným pro ty, kteří byli spojeni s jeho zločiny, takže když byl v roce 2019 obviněn z obchodování s nezletilými a držen ve federální vazbě, tito mocní lidé zařídili jeho vraždu a jeho smrt byla narafičena jako sebevražda.



Ale nepočítali s jeho „seznamem klientů“ – se záznamy o těch, kteří sdíleli jeho záliby a aktivity – „doklady“, které si schovával jako trumf pro případ, že by se dostal do potíží. To, že tento seznam nikdy nepoužil, může být podle vybraných teoretiků způsobeno zapojením Mossadu nebo CIA, případně obou.



Tuto širokou teorii hlasitě a vytrvale podporovaly aktivisté hnutí MAGA, které Trump podporoval a povzbuzoval (byť bez svého obvyklého nadšení). Jeho slib, že zveřejní spisy o vraždách JFK a RFK i spisy o Epsteinovi, byl pro hlučnou a hyperaktivní část základny MAGA a jejich proroky na sociálních médiích jako magnet. Když se tedy dostal do úřadu, nařídil ministerstvu spravedlnosti pod vedením generální prokurátorky Pam Bondi (jeho druhé volby pro tuto funkci), aby spisy zveřejnilo. Jak bylo předvídatelné, o Kennedyových se v nich nic nového neobjevilo a stejně šlo o dávnou historii. Skutečné obvinění mělo vycházet z toho, co spisy o Epsteinovi odhalily o největších živých nepřátelích MAGA, o zkorumpovaném liberálním establishmentu.



V mém předchozím příspěvku o kauze Epstein z počátku března jsem poukázal na to, jak Trumpova administrativa pozvala do Washingtonu řadu nejznámějších spiklenců a každému z nich předala fotogenickou složku s tvrzením, že se jedná o první část dosud utajených spisů. Jejich očekávání byla vysoká – o dva týdny dříve Bondi v rozhovoru pro Fox News na otázku ohledně seznamu klientů odpověděl, že „právě teď leží na mém stole a čeká na prozkoumání“.



Když však nadšení a polichocení konspirační teoretici odnesli své složky zpět do svých jeskyní, úkrytů a podzemních podcastových studií, ukázalo se, že soubory nejsou ničím jiným než redigovanými seznamy Epsteinových zahradníků a plavčíků. Žádní zneužívající Obamové ani pedofilní Bidenové: byla to „prázdná slupka“.



Konspirační komunita začala šílet a výkřiky „nous sommes trahis“ (jsme zrazeni) ohlušily sociální sítě. Influenceři obviňovali Pam Bondi a Pam Bondi obviňovala FBI. Nevydali opravdu usvědčující materiály. Všichni tedy slíbili, že se polepší. Ale přetočme se o týden a půl dopředu a najednou se objevilo nepodepsané prohlášení ministerstva spravedlnosti, které Americe stručně sdělilo, že ministerstvo spravedlnosti a FBI dospěly k závěru, že Epstein spáchal sebevraždu a žádný „seznam klientů“ nikdy neexistoval. Konec. Příběhu.





Jeffův nejlepší kamarád



A to je téměř bod, ve kterém můžeme začít oddělovat ovce konspiračních teoretiků od koz; vidět, kdo se dokáže s radostí odpoutat a kdo prostě nedokáže. Ve skutečnosti nám to umožňuje udělat něco analytičtějšího: vytvořit celou taxonomii.



Než to uděláme, přiznejme si, že z pohledu „jen tak mimochodem“ to pro Trumpa vypadá špatně. Během dlouhého období, kdy byl Epstein nejaktivnější ve svém ostrovním světě nezletilých „masérek“, byl Trump jedním z jeho nejlepších přátel. Máme fotografie Trumpa středního věku po boku Epsteina, jak lascivně sleduje tančící mladé ženy, a to způsobem, za který by ho dnes v londýnském metru zatkli.







V rozhovoru pro New York Magazine z roku 2002 Donald Trump o Epsteinovi řekl: „Znám Jeffa patnáct let. Je to skvělý chlap. Je s ním velká legrace.“





Máme tento citát z New York Magazine z roku 2002. Víme, že Trumpův přístup k ženám byl (je? – je mu 79) dravý, možná až kriminální. Máme tu výrok „chytit je za kundu“ a případy E. Jean Carrollové , které z Donalda Trumpa dělají muže, kterého ostatní muži často vnímají s hanbou.