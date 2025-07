Haagská skupina obvinila Izrael z genocidy

17. 7. 2025

čas čtení 9 minut

V úterý se ministři a úředníci z více než 30 zemí sešli v kolumbijském městě Bogotá, aby svolali Haagskou skupinu, mezinárodní organizaci, které společně předsedají vlády Kolumbie a Jižní Afriky. Dvoudenní konference bude diskutovat o dalších krocích mezinárodního společenství k zastavení pokračující genocidy Palestinců ze strany Izraele, informuje web Drop Site News.

Setkání se koná uprostřed zvýšené agresivity americké vlády vůči „mimořádné konferenci“ a jedné z jejích hlavních řečnic – zvláštní zpravodajce OSN pro Západní břeh a Gazu Francesce Albanese – zatímco Izrael pokračuje v sabotování jednání mezi Izraelem a Hamásem.

V úterý ráno se desítky vládních úředníků z celého světa sešly v paláci San Carlos, sídle kolumbijského ministerstva zahraničních věcí v centru Bogoty. Kamery, převážně kolumbijských zpravodajských organizací, mířily na přední část velkého sálu, kde na pozadí více než dvou desítek vlajek stála skupina řečníků z celého světa. Na mimořádné konferenci jsou tento týden zastoupeny země jako Alžírsko, Bolívie, Čína, Brazílie, Irák, Libanon, Nikaragua, Omán, Pákistán, Španělsko, Turecko a Venezuela.

Haagská skupina byla vytvořena loni s pomocí Progressive International, organizace založené v květnu 2020 s cílem sjednotit, organizovat a mobilizovat progresivní síly po celém světě. Haagská skupina usiluje o ukončení izraelské ofenzívy: zorganizovala mimořádnou konferenci, která se koná tento týden. Jsou zde přítomny i další organizace, včetně mezinárodních lidskoprávních skupin a organizací hájících práva Palestinců, jako je například Hind Rajab Foundation. Zejména jsou přítomny Katar a Egypt, které dohlížejí na jednání mezi Hamásem a izraelskou vládou.

„Není o čem jednat. Izrael se musí zcela a bezpodmínečně stáhnout z Gazy,“ řekla Albanese webu Drop Site News během tiskové konference v úterý odpoledne, když byla dotázána na jednání mezi Hamásem a Izraelem. „To je první věc. A pak Izrael dluží Palestincům obrovské odškodné za to, co udělal,“ dodala.

Konference představuje zlomový bod v přístupu některých států k pokračujícímu masakru Palestinců izraelskými vojenskými silami. Některé vlády a úředníci se v přístupu k tlaku na Izrael rozcházejí, přičemž někteří činitelé váhají více než ostatní, zda vyzvat k přerušení diplomatických vztahů a uvalení sankcí na Izrael.

Někteří vládní představitelé se během týdne sejdou na soukromých jednáních na vysoké úrovni. V úterý se za zavřenými dveřmi sejdou vládní představitelé několika zemí, aby projednali opatření navržená Haagskou skupinou. Není jasné, o jaká opatření se jedná, ale pravděpodobně budou oznámena ve středu ráno během závěrečného ceremoniálu. Na úterních uzavřených jednáních Albanese představila mezinárodním představitelům své odborné znalosti.

„Konference v Bogotě se zapíše do historie jako okamžik, kdy se státy konečně postavily za správnou věc,“ uvedla Albanese v předvečer konference. Vytvoření Haagské skupiny označila za „nejvýznamnější politický vývoj posledních 20 měsíců“.

Během úvodního programu v úterý ráno vystoupili různí představitelé a vyzvali k ukončení izraelských útoků na Gazu. Kolumbijská ministryně zahraničí Rosa Yolanda Villavicencio ve svém ranním projevu uvedla, že izraelské útoky jednoznačně představují „genocidu“.

Setkání se koná v době zvýšené agresivity americké vlády vůči Haagské skupině a eskalace diplomatického napětí mezi USA a Kolumbií.

V oficiálním prohlášení pro Drop Site News americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že se ostře staví proti setkání Haagské skupiny v Kolumbii.

„Spojené státy ostře odmítají snahy takzvaných ‚multilaterálních bloků‘ zneužívat mezinárodní právo jako nástroj k prosazování radikálních protizápadních agend,“ uvedl představitel ministerstva zahraničí.

„Takzvaná Haagská skupina, jejíž vedoucími představiteli jsou Jihoafrická republika a Kuba, autoritářské a komunistické režimy s velmi znepokojivou situací v oblasti lidských práv, se snaží podkopat suverenitu demokratických národů izolováním a pokusy o delegitimizaci Izraele, čímž jasně připravuje půdu pro útoky na Spojené státy, naši armádu a naše spojence.“

USA budou „agresivně bránit své zájmy, svou armádu a své spojence, včetně Izraele, před takovou koordinovanou právní a diplomatickou válkou. Vyzýváme své přátele, aby se k nám v tomto kritickém úsilí připojili.“ Trumpova administrativa letos na jaře stáhla USA z Rady OSN pro lidská práva.

Annelle Sheline, bývalá úřednice ministerstva zahraničí, která v březnu 2024 rezignovala kvůli masakru v Gaze, se účastní jednání tohoto týdne. V reakci na pokus ministerstva zahraničí USA zastrašit zúčastněné země na mimořádném zasedání Haagské skupiny řekla Drop Site News: „Jedná se o suverénní státy, které mají plné právo plnit své závazky jako členové OSN, včetně závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o prevenci a trestání zločinu genocidy.“ Dodala: „Nejde o zneužití mezinárodního práva. Jde o uplatnění mezinárodního práva.“

Minulý týden oznámil ministr zahraničí Marco Rubio uvalení sankcí proti Francesce Albanese, která ostře odsoudila vojenský útok Izraele podporovaný USA. Rubio uvedl, že sankce proti Albanese jsou důsledkem jejích „nelegitimních a hanebných snah“ o podnícení Mezinárodního trestního soudu k přijetí opatření proti americkým a izraelským úředníkům, společnostem a vedoucím pracovníkům. „Kampaň F. Albanese vedoucí politickou a ekonomickou válku proti Spojeným státům a Izraeli již nebude tolerována,“ dodal.

Během tiskové konference Albanese zdůraznila, že národy by měly přerušit vztahy s Izraelem a uvalit na něj sankce. K sankcím, které na ni uvalil Marco Rubio, řekla: „Nejde o mě. Jde o palestinský lid,“ a dodala, že se jedná o symbolický krok. Ačkoli je Albanese otřesena kroky USA, sankce podle ní symbolizují pokračující válku a spoluvinu USA.

„Existuje naděje, že tyto dva dny přimějí všechny přítomné ke společné práci na konkrétních opatřeních k ukončení genocidy v Gaze a, doufejme, k ukončení vyhlazování Palestinců,“ řekla Albanese během svého ranního projevu na zahájení mimořádné konference a vyzvala státy, aby podnikly významné kroky k řešení genocidy.

Albanese apelovala na každý stát, aby „okamžitě přezkoumal a pozastavil všechny vztahy s Izraelem“, a vyzvala vlády, aby přezkoumaly „vojenské, strategické, politické, diplomatické a ekonomické vztahy – jak dovoz, tak vývoz“ s Izraelem a „zajistily, aby totéž učinil jejich soukromý sektor, pojišťovny, banky, penzijní fondy, univerzity a další poskytovatelé zboží a služeb v dodavatelských řetězcích“. Albanese nedávno vydala zprávu, ve které jmenuje americké společnosti jako spoluviníky izraelské války.

„Tyto vztahy musí být neprodleně ukončeny,“ dodala Albanese. „Aby bylo jasno: mám na mysli přerušení vztahů s Izraelem jako celkem.“

To, že se mimořádná konference koná v Kolumbii, je významné a symbolické. V loňském roce kolumbijský prezident Gustavo Petro přerušil diplomatické vztahy s Izraelem kvůli genocidě v Gaze. Petro, otevřený kritik Izraele a USA, čelil také rostoucímu tlaku ze strany americké vlády.

Během prvních týdnů Trumpova úřadu se napětí mezi oběma vládami vyostřilo, když Kolumbie odmítla přijmout skupinu deportovaných osob z USA, které byly spoutány a přepravovány vojenským letadlem. Trump a Petro se na sociálních sítích pustili do hlasité veřejné hádky, která vedla k hrozbám uvalení cel ze strany obou zemí.

Toto krátké vzplanutí nebylo v americko-kolumbijských vztazích ojedinělým jevem. V posledních týdnech se napětí radikálně vyostřilo. Na začátku července americká a kolumbijská vláda odvolaly své velvyslance kvůli eskalaci napětí v obou zemích.

Podle zprávy deníku El Pais se bývalý kolumbijský ministr zahraničí Álvaro Leyva, který se veřejně rozkmotřil s prezidentem Petrem poté, co byl vyšetřován kvůli obvinění z korupce, údajně obrátil na americké republikány s žádostí o pomoc při svržení Petra. Levya neuspěl. V dubnu Leyva veřejně obvinil Petra ze závislosti na drogách.

Poté, co se objevila obvinění z pokusu o svržení kolumbijského prezidenta, Petro veřejně kritizoval Leyvu a americkou vládu. USA na to reagovaly odvoláním svého nejvyššího diplomata k „naléhavým konzultacím“ a obvinily Petra z šíření „neopodstatněných a zavrženíhodných“ prohlášení. Petro posléze odvolal amerického velvyslance.

Úterní akci zahájil kolumbijský ministr zahraničí. „Kolumbie zaujala jednoznačné stanovisko: to, co se děje v Gaze, je genocida,“ řekl Villavicencio v úterý ráno. „Proto se toto setkání snaží jít nad rámec prohlášení. Chceme podpořit vyšetřování Mezinárodního trestního soudu, požadovat závazek Mezinárodního soudního dvora, navrhnout konkrétní sankce a mobilizovat všechny nástroje, které mezinárodní právo umožňuje.“





Celý text v angličtině In Colombia, The Hague Group Charges Israel With Genocide





