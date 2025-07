Šéf JP Morgan radí Evropské Unii, aby se co nejvíce integrovala

22. 7. 2025 / Boris Cvek

Podle šéfa JP Morgan Evropská Unie prohrává. Propadá se ve srovnání s USA a Čínou. Pro mnohé v Česku je to skvělý argument proti Unii, pro její deregulaci, pro návrat směrem k národním státům. Jenže Dimon říká – jako snad každý kompetentní člověk, který se k této problematice vyjadřuje – že Unii chybí integrace.

Všechno by podle něj měl být jeden trh: bankovnictví, regulace, daně, klimatická opatření. V jiných analýzách si můžeme přečíst, že vnitřní překážky pro jednotný, fungující trh jsou pro Unii větší zátěží než případná drakonická cla, jimiž hrozí Trump.

V Česku samozřejmě integrace je vnímána jako to největší zlo. Za problémy Unie mohou regulace a národní státy jsou vnímány jako spása, i když zejména u nás na východě je právě národní stát to, co nejvíce selhává ve všech oblastech života. Našim největším nepřítelem je neschopnost našich politiků a institucí, našim největším zájmem je to, aby to tu fungovalo jako v Dánsku nebo v Bavorsku.

Českým národním zájmem, bezpečnostním, kulturním, civilizačním, ekonomickým, je ve skutečnosti co největší integrace Unie. Ale ne, my to just nechceme! Ani v současné kritické bezpečnostní situaci. Dokonce ani tzv. prozápadní demokraté, kteří si zřejmě myslí, že bez pomlouvání Unie a svádění svých neschopností na ni nemohou uspět ve volbách.

Česko by mělo být spolu s dalšími východními státy, na které si brousí zuby Rusko, největším zastáncem integrace, nejvíce by mělo toužit, aby vznikl jeden stát, jehož hranice budou společné pro Francii, Německo i Česko a Polsko. Ale ne, raději Putin, raději cokoli, jen ne integrace

Zdroj: Prohráváte. Matador z Wall Streetu zúčtoval s Evropou jedním slovem

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-prohravate-matador-z-wall-streetu-zuctoval-s-evropou-jednim-slovem-281833





