Nejméně 32 Palestinců zabito v Gaze, když izraelská armáda střílela do davu lidí hledajících jídlo

19. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Svědci sdělují, že scény poblíž humanitárních center v jižní části území připomínaly masakr



Nejméně 32 lidí bylo zabito a více než 100 zraněno v sobotu ráno, když izraelské jednotky zahájily palbu na dav Palestinců hledajících jídlo ve dvou humanitárních centrech v jižní části Gazy, podle svědků a představitelů nemocnic.



Lidé na místě události ji popsali jako „masakr“ a tvrdili, že izraelské obranné síly „bez rozdílu“ střílely na skupiny Palestinců – podle zpráv převážně mladých mužů –, kteří se snažili dostat k distribučním centrům provozovaným Gazskou humanitární nadací (GHF) podporovanou USA a Izraelem.



Většina úmrtí, která mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal připsal „izraelské střelbě“, se odehrála v oblasti Teina, asi dvě míle od distribučního centra GHF východně od Khan Younis.



Násirova nemocnice v Khan Younis přijala 25 těl a desítky zraněných, dalších devět lidí bylo zabito poblíž centra severozápadně od Rafahu, uvedla civilní obrana.



Dr. Atef al-Hout, ředitel Násirovy nemocnice, popsal situaci jako „bezprecedentní počet obětí v velmi krátkém čase“ a varoval, že skutečný počet mrtvých může být vyšší.



„Nejsme schopni poskytnout adekvátní lékařskou péči, protože nám chybí vybavení, léky a personál,“ řekl listu Haaretz.





Ve svém prohlášení GHF, která byla zřízena jako náhrada za tradiční systém distribuce pomoci v Gaze vedený OSN, uvedla, že v jejích zařízeních ani v jejich blízkosti nedošlo k žádným incidentům. Podle ní se izraelská střelba odehrála daleko od jejích zařízení a několik hodin před jejich otevřením.





„Opakovaně jsme varovali osoby žádající o pomoc, aby se v noci a brzy ráno nevydávaly do našich zařízení,“ uvedla skupina.

Trump, který již několik týdnů předpovídal, že dohoda o příměří a propuštění rukojmích pod vedením USA je na dosah, řekl zákonodárcům v Bílém domě: „Většinu rukojmích jsme dostali zpět. Dalších 10 se vrátí velmi brzy a doufáme, že to bude rychle hotové.“





Zdroj v angličtině ZDE

Izraelská armáda uvedla, že v blízkosti Rafahu vypálila „varovné výstřely“, poté co se skupina podezřelých osob přiblížila k vojákům a ignorovala výzvy, aby se drželi v bezpečné vzdálenosti. Uvedla, že vyšetřuje zprávy o obětech, ale poznamenala, že k incidentu došlo v noci, kdy bylo distribuční centrum uzavřeno.Mahmoud Mokeimar řekl reportérům Associated Press, že šel s davem lidí – převážně mladých mužů – směrem k distribučnímu centru. Vojáci vystřelili varovné výstřely, když se dav přiblížil, a poté zahájili palbu na pochodující lidi.„Byla to masakr,“ řekl. „Okupační síly na nás bez rozdílu zahájily palbu.“ Uvedl, že se mu podařilo uniknout, ale viděl nejméně tři nehybná těla ležící na zemi a mnoho dalších zraněných lidí, kteří prchali.Akram Aker řekl, že vojáci stříleli z kulometů namontovaných na tancích a dronů. Střelba se podle něj odehrála mezi 5. a 6. hodinou ráno.„Obklíčili nás a začali přímo na nás střílet,“ řekl agentuře AP. Uvedl, že viděl mnoho obětí ležících na zemi.Sana'a al-Jaberi, 55letá žena, řekla, že při útěku z oblasti viděla mnoho mrtvých a zraněných.„Křičeli jsme: ‚Jídlo, jídlo‘, ale oni s námi nemluvili. Prostě začali střílet,“ řekla.Podle agentury AFP obvinili izraelské jednotky ze střelby také další čtyři svědci.„Začali na nás střílet a my jsme si lehli na zem. Přijely tanky a džípy, vojáci z nich vystoupili a začali střílet,“ řekl 24letý Tamer Abu Akar.Podle odborníků na potravinovou bezpečnost prožívá více než 2 miliony Palestinců v Gaze katastrofální humanitární krizi a celé obyvatelstvo je ohroženo hladomorem, zatímco distribuce potravin v centrech GHF je popisována jako „smrtící chaos“.Minulou středu bylo při tlačenici poblíž centra GHF zabito 19 lidí a jeden člověk byl bodnut. GHF z incidentu obvinila Hamás a popsala jej jako „záměrnou provokaci, která je součástí cílených snah Hamásu a jeho spojenců o zničení našich záchranných operací“.Dr. Mohamed Saker, vedoucí ošetřovatelského oddělení Násirovy nemocnice, řekl agentuře AP, že většina lidí, kteří v sobotu zemřeli, byla zastřelena do hlavy a hrudníku a že někteří byli umístěni na již přetížené jednotce intenzivní péče.„Situace je obtížná a tragická,“ řekl a dodal, že nemocnice zoufale potřebuje zdravotnický materiál k ošetření každodenního přílivu zraněných.Izraelští vyjednavači a vyjednavači z Hamásu diskutují o dočasném příměří v Gaze, které by znamenalo návrat 10 přeživších rukojmí a těl 18 dalších do Izraele výměnou za propuštění řady Palestinců.V pátek prezident Donald Trump na večeři řekl, že 10 rukojmí bude „velmi brzy“ propuštěno z Gazy, ale neposkytl žádné další podrobnosti.