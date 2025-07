EU uvalila sankce na ruský platební systém A7 spojený se stablecoinem v rublu

18. 7. 2025

Evropská unie přidala na seznam sankcí mezinárodní platební platformu A7, kterou v roce 2024 spustila ruská banka PSB. Evropská unie přidala na seznam sankcí mezinárodní platební platformu A7, kterou v roce 2024 spustila ruská banka PSB.

Na systém A7 se vztahují evropská omezení mezi společnostmi a osobami spojenými s moldavským podnikatelem Ilanem Shorem. Podle EU má platforma "četné vazby na Moskvu" a byla použita ve schématu uplácení voličů během prezidentských voleb a referenda o vstupu Moldavska do Evropské unie.

Platební systém A7 byl vytvořen jako nástroj pro přeshraniční vypořádání, jehož cílem je podle PSB zajistit včasné a nepřerušované vypořádání mezi ruskými vývozci a dovozci se zahraničními partnery. Společně s platformou byl spuštěn stablecoin A7A5, první digitální aktivum na světě navázané na ruský rubl.

Zakladatelem společnosti A7 LLC je podle údajů SPARK Ilan Shor. Stojí také v čele společnosti A7-Kyrgyzstán, která působila jako garant emise rublového stablecoinu A7A5. Samotná PSB Bank byla již dříve zařazena na sankční seznamy EU a USA.

Jak napsaly Financial Times, transakce v hodnotě 9,3 miliardy dolarů prošly A7A5 během pouhých několika měsíců.

Ilan Shor je proruský politik a podnikatel z Moldavska. Je zakladatelem strany Shor, kterou moldavský ústavní soud v létě 2023 prohlásil za nezákonnou. Úřady země také opakovaně obvinily Shora z pokusu sabotovat evropskou integraci Moldavska.

V roce 2017 byl Ilan Shor v Moldavsku odsouzen k sedmi a půl letům vězení za bankovní podvody. Využil však práva na odvolání a byl převezen do domácího vězení. V červnu 2019 Shor uprchl ze země. V dubnu 2023 ho odvolací soud v nepřítomnosti odsoudil k 15 letům vězení ve stejné věci.

Na jaře 2024 vyšlo najevo, že Ilan Shor získal ruské občanství. Ve stejném roce, podle Financial Times, byl zapojen do jednání s kyrgyzskou Keremet Bank o vytvoření finančního centra obcházejícího sankce, jehož prostřednictvím by Rusko mohlo platit za dovoz a získávat prostředky na vývoz. V lednu 2025 byly na tuto banku uvaleny americké sankce.

