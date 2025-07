Rusko může během několika týdnů zahájit mohutnou letní ofenzívu

18. 7. 2025

Ukrajinské úřady se domnívají, že Rusko plánuje využít padesátidenní pauzu před možným uvalením nových sankcí, které oznámil americký prezident Donald Trump, k provedení ofenzívy na klíčové ukrajinské pozice. Ukrajinské úřady se domnívají, že Rusko plánuje využít padesátidenní pauzu před možným uvalením nových sankcí, které oznámil americký prezident Donald Trump, k provedení ofenzívy na klíčové ukrajinské pozice.

Ukrajinská strana odhaduje, že poblíž frontové linie je již soustředěno asi 160 000 ruských vojáků a Moskva se pravděpodobně připravuje na zahájení rozsáhlé letní ofenzívy v nadcházejících dnech nebo týdnech. Během posledních dvou týdnů dosáhly ruské síly malých, ale strategicky významných úspěchů, když se přiblížily obklíčení ukrajinských sil ve třech klíčových městech - Pokrovsku, Konstantinovce a Kupjansku.

Prezident Vladimir Putin je podle dvou zdrojů blízkých Kremlu pro The New York Times přesvědčen, že ukrajinská obrana by se mohla v nadcházejících měsících zhroutit. Podle nich Putin tváří v tvář zintenzivňující se ofenzivě ruské armády vylučuje možnost zastavení nepřátelských akcí bez rozsáhlých ústupků ze strany Kyjeva.

Analytik Chatham House Keir Giles se domnívá, že odklad Spojených států nahrává Putinovým strategickým zájmům a dává Moskvě čas na diplomacii. John Lough, šéf zahraniční politiky v think tanku New Eurasian Strategies Centre, řekl, že letní ofenzíva by pravděpodobně trvala měsíce a že "Rusové nepochybně stupňují své úsilí na zemi i ve vzduchu". "Putin si je docela jistý pokrokem tohoto tažení a uznává, že Ukrajincům chybí lidská síla a zbraně," řekl Laf.

Pozvolný postup ruských vojsk v oblastech Pokrovsk, Konstantinovka a Kupjansk probíhá se značnými ztrátami, nicméně podle ukrajinského monitorovacího projektu DeepState se Moskvě podařilo zlepšit taktickou pozici v těchto oblastech. Ve středu DeepState uvedl, že ukrajinské velení dostává z frontové linie zkreslené informace, což ztěžuje přesné vyhodnocení rizik a včasnou reakci: "Značná část úspěchů nepřítele je vysvětlena lžemi ve zprávách z terénu o skutečném stavu věcí. To je vážný problém, který může vést ke katastrofálním následkům."

