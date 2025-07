Superbakterie by mohly do roku 2050 zabít další miliony lidí a způsobit škody ve výši 2 bilionů dolarů ročně, ukazují modely

21. 7. 2025

čas čtení 5 minut



Výzkum dopadů antibiotické rezistence ve 122 zemích předpovídá katastrofální ekonomické a zdravotní důsledky



Superbakterie by mohly do roku 2050 způsobit smrt dalších milionů lidí po celém světě a globální ekonomice způsobit škody ve výši téměř 2 bilionů dolarů ročně, ukazují modely.



Studie financovaná britskou vládou ukazuje, že bez společného postupu by zvýšená antimikrobiální rezistence (AMR) mohla v příštím čtvrtstoletí vést ke ztrátám globálního HDP ve výši 1,7 bilionu dolarů ročně.

Výzkum think tanku Center for Global Development zjistil, že mezi nejvíce postižené ekonomiky budou patřit USA, Velká Británie a EU, což vyvolalo obvinění, že nedávné drastické škrty v pomoci jsou kontraproduktivní. Superbakterie by mohly do roku 2050 způsobit smrt dalších milionů lidí po celém světě a globální ekonomice způsobit škody ve výši téměř 2 bilionů dolarů ročně, ukazují modely.



Ve čtvrtek britská vláda oznámila, že v rámci širších škrtů v pomoci ruší financování fondu Fleming, který bojuje proti AMR v zemích s nízkými a středními příjmy. Trumpova administrativa potvrdila škrty ve výši 9 miliard dolarů v rozpočtu na zahraniční pomoc, zatímco řada evropských zemí rovněž snížila výdaje na zahraniční pomoc.



Anthony McDonnell, hlavní autor studie a výzkumný a politický pracovník Centra pro globální rozvoj, uvedl: „Když jsme prováděli výzkum ekonomických dopadů antimikrobiální rezistence, předpokládalo se, že míra rezistence bude i nadále sledovat historické trendy.



„Náhlé škrty v oficiální rozvojové pomoci ze strany USA, které snížily své výdaje na pomoc přibližně o 80 %, Velké Británie, která oznámila snížení pomoci z 0,5 % na 0,3 % hrubého národního důchodu, a podstatné škrty ze strany Francie, Německa a dalších zemí však mohou vést k nárůstu míry rezistence v souladu s nejpesimističtějším scénářem našeho výzkumu.



„Ani země, které se daří udržet míru AMR pod kontrolou, si nemohou dovolit usnout na vavřínech. Pokud nebudou programy AMR chráněny před škrty v pomoci, míra rezistence po celém světě pravděpodobně poroste tempem odpovídajícím nejvíce postiženým zemím.



„To by mělo za následek další miliony úmrtí po celém světě, včetně zemí G7. Nynější investice do léčby bakteriálních infekcí zachrání životy a přinesou dlouhodobé ekonomické výnosy v řádu miliard.“



Výzkum vypočítal ekonomickou a zdravotní zátěž antibiotické rezistence pro 122 zemí a předpověděl, že v tomto nejpesimističtějším scénáři by do roku 2050 mohly ztráty HDP v Číně dosáhnout téměř 722 miliard dolarů ročně, v USA 295,7 miliardy dolarů, v EU 187 miliard dolarů, v Japonsku 65,7 miliardy dolarů a ve Velké Británii 58,6 miliardy dolarů.



Podle Institutu pro zdravotní metriky a hodnocení (IHME) se očekává, že do roku 2050 vzroste počet úmrtí v důsledku AMR o 60 %, přičemž jen v USA zemře každý rok 1,34 milionu lidí a ve Velké Británii 184 000 lidí na infekce způsobené bakteriemi rezistentními na antibiotika, přičemž se očekává také nárůst počtu lidí, kteří onemocní vážně v důsledku infekce bakteriemi rezistentními na léky.



Superbakterie zvyšují počet hospitalizací a vedou k delším a intenzivnějším pobytům v nemocnici, nákladnější léčbě druhou linií a složitější péči, což znamená, že léčba rezistentních infekcí je přibližně dvakrát dražší než léčba infekcí, na které antibiotika působí.



Studie odhaduje, že celosvětové náklady na zdravotní péči spojené s léčbou AMR by mohly vzrůst o necelých 176 miliard dolarů ročně, zatímco ve Velké Británii by se zvýšily z 900 milionů dolarů na 3,7 miliardy dolarů a v USA z 15,5 miliardy dolarů na necelých 57 miliard dolarů.



Studie také zjistila, že vyšší míra rezistentních bakterií by snížila počet pracovních sil ve Velké Británii, EU a USA o 0,8 %, 0,6 % a 0,4 %.



Pokud by však země investovaly více do boje proti superbakteriím – do zlepšení přístupu k novým antibiotikům a kvalitní léčbě těchto infekcí – americká ekonomika by do roku 2050 vzrostla o 156,2 miliardy dolarů ročně a britská o 12 miliard dolarů>



V reakci na tyto závěry Dr. Mohsen Naghavi, profesor zdravotních metrik na IHME, uvedl: „V současné době hrozba AMR roste a bez okamžitého zásahu všech zúčastněných stran by léky, které máme dnes k dispozici, mohly přestat fungovat, což by mohlo způsobit, že jednoduchá infekce se stane smrtelnou.“



To by podle něj vyžadovalo změny politiky ze strany vlád USA, Evropy a Velké Británie, vývoj nových léků a zajištění toho, aby všichni pochopili, že antibiotika nejsou účinná proti virům.



Mluvčí britské vlády uvedl: „Náš desetiletý plán v oblasti zdraví uznává antimikrobiální rezistenci (AMR) jako významnou hrozbu a zavazuje se urgentně řešit její šíření, mimo jiné prostřednictvím nových vakcín.





Dosáhli jsme významného pokroku – snížili jsme používání antibiotik v mase a zavedli jsme jako první na světě předplatný model, který motivuje k vývoji nových léčebných postupů. Nadále také úzce spolupracujeme s mezinárodními partnery, abychom ovlivnili globální úsilí o omezení šíření AMR.“





Zdroj v angličtině ZDE

