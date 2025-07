Trump a umělá inteligence

19. 7. 2025 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Trumpovy potíže ohledně pedofila Epsteina, které vyvolaly oprávněné podezření, že i Trump je pedofil, vyvolaly na sociálních sítích obrovské množství posměšných videí a memů. Nás zaujala tato ironická videa, nejen proto, že se Trumpovi tvrdě posmívají, ale především proto, že byla zjevně vyrobena prostřednictvím umělé inteligence, což je opravdu ohromující. Brzo opravdu nebudeme schopni určit, co jsou reálná videa a co je fikce. No posuďte sami. Tohle video zatím zhlédlo půl druhého milionu lidí:









0