Emisní povolenky jako téma pro české politiky, jak ve skutečnosti propagovat Putina

18. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta





Miroslav Kalousek ve své rubrice „trefa“ na Seznamu upozorňuje, že odmítání emisních povolenek je popírání Českou republikou samotnou odsouhlaseného zákona Evropské unie. Myslím, že tím čeští politikové vlastně říkají, že tu strašnou EU je třeba opustit a hledat něco, kde nebude vládnout děsivé „zelené šílenství“. Vidíme, jak to třeba plundruje Dánsko, Bavorsko, Nizozemsko to šílenství, ty povolenky.

Vidíme ty proudy zoufalých Dánů, Bavorů, Nizozemců, jak prchají do země zaslíbené. Pryč před zeleným šílenstvím! Zachraň se, kdo můžeš! Kam to? Kde by asi tak mohl být ten ráj na zemi bez zeleného šílenství? Kde se obejdou bez diktátu Bruselu, bez byrokracie, regulací, kde ekonomika dohání a předhání? Kde je ta země, kde zítra znamená předevčírem a jaderky budou lusknutím prstu? Kdo nám zajistí soběstačnost bez povolenek a zeleného šílenství? Kde jste tak dlouho, tavaryšči! Jak jste mohli zapomenout!

-2

945

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 }