Česko: Svatouškové, pokrytci, sociopati

18. 7. 2025

čas čtení 1 minuta

Někteří lidé jsou svatouškové či pokrytci, jiní sociopati. Někteří jako třeba Fedor Gál vidí otázku hladomoru a genocidy v Gaze jako příležitost pro mentální tělocvik, pocvičit se prostě na argumentech, kdo je lepší a kdo má pravdu, píše Monika Le Fay.





Píšu si s lidmi z Gazy každý den. Mají hlad, nemají co jíst, děti nemají mléko, matky je nemohou kojit, už ani na tom trhu není předražené jídlo dostupné, mají k obědu hrst rýže, když mají štěstí.





Krasoduchové samozřejmě ať si dál diskutuji, aspoň mám plno námětů pro knihu "Čeští veřejní intelektuálové ve službách dehumanizace - Historie se opakuje".





Musím říct že ten hubený chlapeček z Gazy vypadá úplně stejně jako třeba stejně starý hubený chlapeček z Osvětimi.





Zvláštní vlčí mlha, že to lidé nevidí, zvláštní, že to nevidí ani ti, co sami něco podobného prožili. Posílali jsme 580 EUR a pak 600, je to ale jako když plivne.





Kdo by se chtěl připojit, tak se ozvěte. ZDE





Nikdy jsem si nemyslela, ze se dožiju něčeho takového, je mi z této doby a z této země tak zle jako nikdy. Ale naštěstí existují také lidé, kteří to chápou. A taky poslouchám třeba Moliéra, nebo čtu Eca a ooops, mluví o tom samém.

