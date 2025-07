Trump požaduje zveřejnění zápisů z jednání velké poroty v kauze Epstein v souvislosti se zprávami o jeho „obscénním“ narozeninovém vzkazu

18. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Trump nařídil Pam Bondi, aby usilovala o zveřejnění výpovědí v soudním případu obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, vedenému proti Epsteinovi, a pohrozil žalobou na Wall Street Journal



Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že nařídil své ministryni spravedlnosti Pam Bondi, aby usilovala o zveřejnění výpovědí velké poroty v případu obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování Jeffreyho Epsteina. Trump se tak snaží neutralizovat kontroverzi kolem zprávy, že údajně přispěl do Epsteinova alba k 50. narozeninám skicou nahé ženy.



Bondi, která čelila několik dní obviněním ze strany Trumpových krajně pravicových příznivců, že nesplnila sliby zveřejnit dosud tajné dokumenty týkající se případu Epsteina, reagovala na Trumpův příspěvek vlastním příspěvkem, v němž slíbila, že se pokynem bude řídit.



Bondi, která čelila několik dní obviněním ze strany Trumpových krajně pravicových příznivců, že nesplnila sliby zveřejnit dosud tajné dokumenty týkající se případu Epsteina, reagovala na Trumpův příspěvek vlastním příspěvkem, v němž slíbila, že se pokynem bude řídit.



Trumpova bouřlivá reakce následovala po článku v deníku Wall Street Journal, který informoval, že Trump přispěl do narozeninového alba Ghislane Maxwellové dopisem, který byl popsán jako „obscénní“ a obsahoval kresbu siluety nahé ženy kolem strojopisného osobního vzkazu Epsteinovi.



„Dvojice malých oblouků znázorňuje ženská prsa a podpis budoucího prezidenta je klikatým nápisem ‚Donald‘ pod jejími boky, napodobujícím ochlupení v rozkroku,“ popsal Journal údajnou kresbu. Dodal, že dopis končil slovy: „Všechno nejlepší k narozeninám – a ať je každý den dalším nádherným tajemstvím.“



Trump deníku WSJl popřel, že je autorem tohoto narozeninového dopisu, a několik hodin po zveřejnění článku oznámil v dlouhém příspěvku na Truth Social, že podá žalobu, přičemž zprávu označil za falešnou a odsoudil ji jako „Epsteinův podvod“.



Trump v příspěvku uvedl, že osobně řekl Rupertu Murdochovi a šéfredaktorce Journalu Emmě Tuckerové, že dopis je falešný a že podá žalobu, pokud bude článek o dopise zveřejněn.



„Pan Murdoch uvedl, že se o to postará, ale zjevně neměl moc to udělat,“ napsal Trump. „Místo toho zveřejnili falešný, zlovolný a pomlouvačný článek. Prezident Trump brzy podá žalobu na Wall Street Journal, News Corp a pana Murdocha.“



Trumpovo prohlášení následovalo po pokusech prezidenta a úředníků Bílého domu o diskreditaci článku, mimo jiné tím, že tlačili na WSJ, aby poskytl kopii dopisu, což podle lidí obeznámených s věcí list neučinil.



Jak se povědomí o existenci tohoto dopisu ve Washingtonu stále více rozšiřovalo, stalo se otázkou, zda bude článek zveřejněn a zda Trump skutečně nakreslí postavu ženy, bylo to něco jako společenská hra mezi úředníky administrativy, Trumpovými spojenci a novináři.



List WSJ připustil, že není jasné, jak byl dopis s Trumpovým podpisem připraven, ale uvedl, že obsahoval strojopisnou poznámku, která měla být stylizována jako imaginární rozhovor mezi Trumpem a Epsteinem.







„Hlas: Život musí mít větší smysl než mít všechno,“ začínala poznámka.

V posledních dnech však, když se po letech klidu znovu rozhořela kauza Epstein, se Trump snažil odvést pozornost republikánů z hnutí Maga od tohoto tématu a označil jej za „hoax“.





Zdroj v angličtině ZDE

Donald: Ano, má, ale neřeknu ti, jaký.Jeffrey: Já taky ne, protože já vím, co to je.Donald: Máme některé věci společné, Jeffrey.Jeffrey: Ano, když o tom tak přemýšlím, máme.Donald: Hádanky nikdy nezestárnou, všiml sis toho?Jeffrey: Vlastně mi to bylo jasné, když jsem tě viděl naposledy.Donald: Přítel je úžasná věc. Všechno nejlepší k narozeninám – a ať je každý den dalším úžasným tajemstvím.List WSJ uvedl, že Maxwellová shromáždila dopisy od Trumpa a desítek dalších Epsteinových spolupracovníků, včetně majitele L Brands Lesa Wexnera, do alba k narozeninám z roku 2003, tři roky předtím, než byl Epstein vyšetřován pro sexuální delikty.WSJ také uvedl, že album v kožené vazbě bylo mezi dokumenty, které prošetřovali úředníci ministerstva spravedlnosti, kteří v té době vyšetřovali Epsteina a Maxwellovou.Mezi dalšími, kteří zřejmě zaslali narozeninová přání do alba, byl Epsteinův právník Alan Dershowitz a Wexner, který údajně přispěl vzkazem „Chtěl jsem ti dát, co chceš... tak tady to máš...“ spolu s kresbou, která podle deníku Journal „vypadala jako ženská prsa“. Wexner se prostřednictvím mluvčího odmítl vyjádřit.Dershowitz deníku Journal řekl: „Je to už dlouho a nevzpomínám si na obsah toho, co jsem mohl napsat.“Album z roku 2003 s Trumpovými přáními k narozeninám vzniklo rok předtím, než Trump pochválil Epsteina v profilu v časopise New York z roku 2002. „Znám Jeffa 15 let. Je to skvělý chlap,“ řekl Trump časopisu. „Je s ním velká legrace. Dokonce se říká, že má rád krásné ženy stejně jako já, a mnoho z nich je mladších. Není o tom pochyb – Jeffrey si užívá společenský život.“