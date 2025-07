Komunista rozvědčík podepsal zákon o zákazu komunismu. ČR se už chová opravdu komicky

18. 7. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Zákaz propagace komunismu platí. Prezident podepsal trestní zákoník

Komunistův podpis zákona o zákazu komunismu vyvolal samozřejmě na sociálních sítích množství zcela oprávněných ironických komentářů. Například:





"To nevymyslíš ani namazanej na šrot. Velkej exkomunista rozvědčík podepíše zákaz propagace komunismu. To jsou paradoxy pane Vaněk."





Když zvolili Petra Pavla prezidentem, poznamenával jsem k tomu, že je opravdu škoda, že ani do nejvyšší státní funkce nemůže být v Česku jmenován někdo, kdo není pošpiněn. Jako by všechno v Česku muselo být nějakým způsobem nedokonalé. Nemohu si Petra Pavla vážit, protože si ze sedmdesátek a z osmdesátek dobře pamatuju na mladíky, kteří nadšeně z kariérních důvodů vstupovali do kriminální komunistické strany. A když někdo vstupoval dokonce do vojenské rozvědky, to už byl extrém.





Takže teď se to smutné jmenování proměnilo v naprostou absurditu: komunista podepisuje zákon zakazující propagaci komunismu, Nic by nemohlo být pokrytečtější a komičtější.





To, že spisovatel Milan Kundera byl ve svém mládí komunistou, mu vyvolalo komplex na celý život, vytvořil si teorii o neschopnosti lidského mozku vnímat řádně realitu a vytvořil na toto téma celé vynikající dílo. Jak sleduji Petra Pavla, jeho komunistická kariéra v mládí zdá se vytvořila člověka, který je ochoten spolupracovat s jakýmkoliv vládnoucím režimem. Jeho mlčení ohledně izraelských válečných zločinů v Gaze je výmluvné, stejně jako prohlášení prezidentské kanceláře, že na prezidenta se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje, takže prezident nemusí vysvětlovat, proč mlčením podporuje izraelské válečné zločiny. Váže se to na tu historii z mládí, že?





A co se týče zákazu propagace komunismu, dovolte mi, abych připomněl komunistickým ideologům v parlamentě, že demokracie (o jejíž charakteristikách zjevně nemají ponětí) nezakazuje názory. Jako by v Česku nebylo co řešit. Milion lidí nemá přístup k lékaři. Mladí lidé nemají kde bydlet. Praha je zahlcena auty, nedá se tam dýchat a partikuláty z aut způsobují i mladým lidem infarkty. Ministerstvo práce a sociálních věcí ignoruje rozhodutí soudu, že neposkytováním sociálních dávek invalidům porušuje zákon. Atd., atd. Ale nejdůležitější je jistě zakázat šestatřicet let neexistující komunismus.